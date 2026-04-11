Independiente Rivadavia vs. Argentinos por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

Con 26 puntos en la cima de la Zona B, la distancia de 10 unidades sobre Barracas Central (el último que hoy quedaría fuera) vuelve el objetivo de la clasificación una realidad inminente. Un triunfo ante el conjunto de La Paternal le daría el boleto virtual a los cuartos de final, aunque los resultados ajenos podrían confirmar el pase incluso con un empate o una derrota.