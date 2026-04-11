Independiente Rivadavia vs. Argentinos por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
De buen presente ambos en el Torneo Apertura, el Bicho visita a la Lepra mendocina con la cima de la Zona B en juego. Todos los detalles.
Este sábado, desde las 15:30, el Estadio Bautista Gargantini será el epicentro de un duelo de alto voltaje. Bajo el arbitraje de Darío Herrera, Independiente Rivadavia, la gran revelación del fútbol argentino, recibe a Argentinos Juniors por la fecha 14 del Torneo Apertura. Lo que está en juego no es poco: la posibilidad de asegurar matemáticamente el pase a la fase final.
La "Lepra" mendocina atraviesa una primavera deportiva que parece no tener techo. En un viaje vertiginoso que comenzó con el ascenso en Córdoba y continuó con un debut triunfal en la Copa Libertadores, el equipo de Alfredo Berti se encuentra ahora ante las puertas de un nuevo hito.
Con 26 puntos en la cima de la Zona B, la distancia de 10 unidades sobre Barracas Central (el último que hoy quedaría fuera) vuelve el objetivo de la clasificación una realidad inminente. Un triunfo ante el conjunto de La Paternal le daría el boleto virtual a los cuartos de final, aunque los resultados ajenos podrían confirmar el pase incluso con un empate o una derrota.
El cruce tiene, además, un condimento emocional ineludible: es el primer enfrentamiento entre ambos tras la histórica final de la Copa Argentina 2025, donde los mendocinos se coronaron ante el "Bicho" en suelo cordobés. Aquel recuerdo sobrevolará un Gargantini que promete ser una caldera.
A pesar de que el calendario apremia —con un viaje a Brasil en el horizonte cercano para medirse ante Fluminense por la Libertadores—, Berti ha decidido no especular. El DT pondrá en cancha lo mejor de su arsenal, consciente de que cerrar la clasificación local le permitiría gestionar mejor las cargas en el futuro inmediato.
Sin embargo, la tarea no será sencilla. Argentinos Juniors llega en un estado de forma envidiable: acumula siete partidos invicto y cuatro victorias consecutivas que lo posicionan en el tercer escalón de la tabla, escoltando de cerca a la propia Lepra y a River Plate. Será, sin dudas, la prueba de fuego definitiva para un Independiente que quiere seguir escribiendo las páginas más gloriosas de su centenaria historia.
Probables formaciones de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Leonard Costa, José Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Sebastián Villa; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastiá Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Emiliano Viveros, Iván Morales, Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.
Independiente Rivadavia vs. Argentinos: datos del partido
- Hora: 15:30
- Estadio: Bautista Gargantini
- Árbitro: Darío Herrera
- TV: ESPN Premium
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario