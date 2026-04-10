Emocionante: así aterrizaron en paracaídas los astronautas de la misión Artemis II

La misión Artemis II concluyó con éxito este viernes 10 de abril, marcando el regreso de la humanidad a las cercanías de la Luna después de más de 50 años. El "aterrizaje" (que técnicamente es un amerizaje) de la cápsula Orion fue impactante y pudo ser visto en tiempo real gracias a la transmisión de la NASA.