Lionel Messi y el sueño pendiente de una foto con Michael Jordan: "Es lo más groso que hay"

"Me parece, a nivel deportivo, lo más groso que hay", expresó el astro rosarino durante una entrevista con Clank!. Y además, agregó: "Después de haber visto la serie (The Last Dance) y haber conocido... Es impresionante. Eso me acercó mucho más a conocer lo que fue él. Es una lástima que no haya podido vivir esa época en vivo. Me hubiese encantado. No sé mucho de básquet tampoco, ni soy muy seguidor, pero fue algo diferente en todos los deportes, no sólo en el básquet".