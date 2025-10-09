Lionel Scaloni confirmó que debutarán dos sorpresas en los amistosos de la Selección Argentina
El DT adelantó que Lautaro Rivero y José López podrían debutar ante Venezuela o Puerto Rico. También habló de Ánibal Moreno, el Dibu Martínez y Marcos Acuña.
Este viernes 10 de octubre, desde las 21 horas, la Selección Argentina enfrentará a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, en el primero de los dos amistosos de esta fecha FIFA, la primera tras el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.
El entrenador Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que adelantó detalles del equipo y confirmó que habrá dos debuts en el seleccionado nacional. Aunque no precisó nombres, dejó entrever que los elegidos podrían ser los futbolistas del Palmeiras, Aníbal Moreno y José López.
Sobre Moreno, Scaloni recordó su paso por la Sub 20: “A Aníbal lo he tenido en juveniles. Siempre fue más un 8 que un 5, pero hoy cumple una función más de contención y lo está haciendo muy bien. Lo apreciamos un montón”. En tanto, sobre José López, el DT destacó su evolución: “Ha dado un paso importante. Se dio cuenta de que puede jugar bien y tiene cosas interesantes. Que se lo crea, que es importante”.
El técnico también mencionó a Lautaro Rivero, una de las grandes promesas del fútbol argentino, asegurando que “está dejando buenas sensaciones y seguramente tenga minutos”.
Lionel Messi en duda y novedades en la lista
Aunque la gran incógnita sigue siendo la presencia de Lionel Messi, Scaloni aclaró que la lista final de jugadores se definirá “sobre el cierre” y que varios futbolistas deberán “ganarse el lugar” durante esta doble fecha. “La idea es seguir jugando como equipo. Tenemos más jugadores que cupos, así que el que juegue deberá demostrar que está para quedarse”, explicó el entrenador.
Scaloni confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez está en condiciones de jugar ante la Vinotinto, luego de haber trabajado de forma diferenciada. En cambio, Marcos Acuña no será arriesgado: “Llegó con una molestia y preferimos que no juegue. Estuvo haciendo un trabajo diferenciado todo el tiempo”.
Tras el amistoso con Venezuela, la Selección Argentina cerrará la gira el lunes 13 de octubre a las 20 horas, cuando enfrente a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. Allí, Scaloni espera seguir probando variantes y consolidando la base del plantel que competirá en el Mundial 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario