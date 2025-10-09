Lionel Scaloni confirmó que debutarán dos sorpresas en los amistosos de la Selección Argentina

Lionel Messi en duda y novedades en la lista

Aunque la gran incógnita sigue siendo la presencia de Lionel Messi, Scaloni aclaró que la lista final de jugadores se definirá “sobre el cierre” y que varios futbolistas deberán “ganarse el lugar” durante esta doble fecha. “La idea es seguir jugando como equipo. Tenemos más jugadores que cupos, así que el que juegue deberá demostrar que está para quedarse”, explicó el entrenador.

Scaloni confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez está en condiciones de jugar ante la Vinotinto, luego de haber trabajado de forma diferenciada. En cambio, Marcos Acuña no será arriesgado: “Llegó con una molestia y preferimos que no juegue. Estuvo haciendo un trabajo diferenciado todo el tiempo”.

Tras el amistoso con Venezuela, la Selección Argentina cerrará la gira el lunes 13 de octubre a las 20 horas, cuando enfrente a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. Allí, Scaloni espera seguir probando variantes y consolidando la base del plantel que competirá en el Mundial 2026.