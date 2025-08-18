La lista de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias: las novedades de Scaloni

seleccion argentina.jpg

José López y Alan Varela, las novedades de Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias

La inclusión de López y Varela refleja, además, la intención del cuerpo técnico de sumar variantes tanto en ataque como en el mediocampo, ofreciendo nuevas alternativas para los partidos cruciales que definen la clasificación hacia la próxima Copa del Mundo.

José Manuel López llega en un gran momento goleador en Brasil, mientras que Alan Varela aporta control y dinámica desde la mitad de la cancha, reforzando la estructura táctica del equipo.

Con esta prelista, Scaloni mantiene un equilibrio entre experiencia, juventud y rendimiento reciente. La expectativa es alta, sobre todo por ver cómo los nuevos integrantes se adaptan a la Selección y cómo Messi retoma la conducción del equipo tras superar su lesión.