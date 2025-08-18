Los motivos de Scaloni para citar a Alan Varela y José Manuel López a la Selección Argentina
El mediocampista del Porto y el delantero del Palmeiras fueron convocados por primera vez a la Selección Mayor para la última doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Con la clasificación asegurada para la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026, Lionel Scaloni sorprendió en la lista de convocados para los partidos frente a Venezuela (4/9) y Ecuador (9/9). Entre los 31 nombres resaltan dos debutantes: Alan Varela y José López, quienes atraviesan un presente brillante en Europa y Brasil respectivamente.
Alan Varela, la apuesta en el medio
El ex Boca, hoy figura del Porto, tendrá su primera oportunidad en la Mayor tras varios pasos por juveniles. Varela, de 24 años, se consolidó como titular indiscutido en el equipo de Francesco Farioli, donde ya disputó más de 90 partidos, ganó la Copa y la Supercopa de Portugal y viene mostrando un nivel muy alto en conducción, marca y distribución. Además, su convocatoria se vio favorecida por la suspensión de Enzo Fernández, expulsado en el último encuentro frente a Colombia.
José López, el goleador que no podía faltar
El delantero surgido en Lanús, hoy en Palmeiras, fue citado gracias a su enorme efectividad. Con 15 goles en lo que va del 2025 y un promedio de un grito cada 134 minutos, López se ganó un lugar en el equipo de Abel Ferreira y hasta comparte ataque con Vitor Roque. Su racha, que incluyó buenas actuaciones en el Mundial de Clubes, terminó de convencer al cuerpo técnico argentino.
Varela y López se convirtieron en los convocados 120 y 121 de la era Scaloni, un ciclo que sigue ampliando su base de futbolistas de cara al futuro. Mientras el mediocampista aporta equilibrio y salida limpia desde el fondo, el delantero ofrece potencia y gol: dos características que pueden ser valiosas para un entrenador que no deja de sumar variantes pensando en el gran desafío de 2026.
La lista completa de Lionel Scaloni para la Selección Argentina
Arqueros
- Emiliano Martínez (Aston Villa)
- Walter Benítez (Crystal Palace)
- Gerónimo Rulli (Olympique Marsella)
Defensores
- Cristian Romero (Tottenham)
- Nicolás Otamendi (Benfica)
- Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
- Gonzalo Montiel (River)
- Leonardo Balerdi (Olympique Marsella)
- Juan Foyth (Villarreal)
- Nicolás Tagliafico (Lyon)
- Marcos Acuña (River)
- Julio Soler (Bournemouth)
- Facundo Medina (Olympique Marsella)
Volantes
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
- Alan Varela (Porto)
- Leandro Paredes (Boca)
- Thiago Almada (Atlético de Madrid)
- Nicolás Paz (Como)
- Rodrigo De Paul (Inter Miami)
- Giovani Lo Celso (Betis)
- Claudio Echeverri (Manchester City)
- Franco Mastantuono (Real Madrid)
- Valentín Carboni (Genoa)
Delanteros
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
- Angel Correa (Tigres Monterrey)
- Julián Alvarez (Atlético de Madrid)
- Nicolás González (Juventus)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Lautaro Martínez (Inter)
- José Manuel López (Palmeiras)
