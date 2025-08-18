Los motivos de Scaloni para citar a Alan Varela y José Manuel López a la Selección Argentina

Alan Varela, la apuesta en el medio

El ex Boca, hoy figura del Porto, tendrá su primera oportunidad en la Mayor tras varios pasos por juveniles. Varela, de 24 años, se consolidó como titular indiscutido en el equipo de Francesco Farioli, donde ya disputó más de 90 partidos, ganó la Copa y la Supercopa de Portugal y viene mostrando un nivel muy alto en conducción, marca y distribución. Además, su convocatoria se vio favorecida por la suspensión de Enzo Fernández, expulsado en el último encuentro frente a Colombia.