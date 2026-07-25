Quién será eliminado de Gran Hermano este lunes, según las encuestas de Fefe Bongiorno

En la previa de la eliminación, el periodista Fefe Bongiorno publicó una encuesta en su cuenta de X para conocer la opinión de sus seguidores. En el sondeo enfrentó a Sebastián Cola, Matías Hanssen y Alejandra Majluf, quienes aparecen como los principales apuntados por el público.