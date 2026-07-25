Quién será eliminado de Gran Hermano este lunes, según las encuestas de Fefe Bongiorno
A horas de la gala de eliminación, una encuesta en redes sociales anticipó quién podría convertirse en el próximo eliminado en GH, el reality de Telefe.
Gran Hermano Generación Dorada se prepara para una nueva gala de eliminación este lunes 27 de julio, cuando uno de los participantes dejará definitivamente la casa tras una nueva placa de nominados. En esta oportunidad, la votación es negativa, por lo que el público deberá elegir a quién quiere ver fuera del reality.
Tras la salida de Emanuel Di Gioia, que abandonó el programa por decisión de la gente, la gala del jueves definió a los cinco participantes que quedaron en riesgo: Sebastián Cola, Matías Hanssen, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Tamara Paganini. En contrapartida, Jennifer “Pincoya” Torres y Juani “Juanicar” Caruso lograron salvarse y continúan una semana más en competencia.
Quién será eliminado de Gran Hermano este lunes, según las encuestas de Fefe Bongiorno
En la previa de la eliminación, el periodista Fefe Bongiorno publicó una encuesta en su cuenta de X para conocer la opinión de sus seguidores. En el sondeo enfrentó a Sebastián Cola, Matías Hanssen y Alejandra Majluf, quienes aparecen como los principales apuntados por el público.
Los resultados ubicaron a Alejandra Majluf como la participante con mayor porcentaje de votos negativos, al reunir el 43,4%, por lo que, de acuerdo con ese relevamiento, sería quien tiene más posibilidades de convertirse en la próxima eliminada.
Detrás quedó Sebastián “Cola”, con el 40,4% de los votos, mientras que Matías Hanssen obtuvo el 10,8% de un total de 10.068 votos registrados. En tanto, apenas el 5,4% restante se inclinó por alguno de los otros nominados.
De todos modos, vale recordar que se trata únicamente de una encuesta realizada en redes sociales. La decisión final dependerá exclusivamente de los votos oficiales que el público envíe a través del 9009.
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