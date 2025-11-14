Lionel Scaloni destacó la victoria ante Angola, pero admitió: "Pudimos hacerlo mejor"

scaloni 1

Scaloni explicó la ausencia de Otamendi

El técnico también quiso dejar claro el motivo por el cual Nicolás Otamendi no fue titular, pese a que figuraba como candidato para hacerlo. Ante la consulta de la prensa, explicó: “Otamendi no ha jugado porque preferimos cuidarlo, lo conocemos. Hoy elegimos otros chicos pero sabíamos que él estaba dispuesto como siempre”.

Con esa aclaración, el DT ratificó que la ausencia no se debió a molestias ni cuestiones disciplinarias, sino a una decisión preventiva. Scaloni elogió igualmente la actitud del combinado africano y reconoció el clima festivo de Luanda, donde miles de personas celebraron la presencia del equipo campeón del mundo.

Con este triunfo, la Scaloneta cerró su último partido del año y ya enfocará su preparación para los compromisos de marzo de 2026, en los que podría disputar la Finalissima ante España.