Lionel Scaloni habló de Franco Colapinto: sus similitudes y cómo vivió la Fórmula 1

"La verdad que genera una ilusión para todos los argentinos tener un piloto y que lo haya hecho de la manera que lo hizo. Nos representa", sumó el campeón del mundo y bicampeón de América con el seleccionado nacional, quien se mostró orgulloso por la performance del argentino, quien arrancó en el puesto 18 y finalizó en la decimosegunda posición.

"Ahí en Monza todos estaban alucinando con la gente y las banderas. Lo felicito y estamos orgullosos de tener un piloto en la máxima categoría”, concluyó el entrenador.

Scaloni: "La 10 tiene dueño y el capitán lo definiremos mañana"

"La camiseta 10 la ha usado creo que Ángel Correa cuando no estuvo Leo. No es un inconveniente, sabemos que la 10 tiene dueño y se sabe quién es. Es una camiseta a la que le guardamos mucho cariño", expresó el DT campeón del mundo al ser consultado por esta inquietud que hasta el momento no se definió.

Además, tras ser consultado sobre quién puede llevar la cinta de capitán no dudó en responder: "Es importante que el jugador que lleve la cinta sea uno en el que el equipo se sienta representado. Tenemos un montón de jugadores que así lo hacen. Dependerá del equipo que salga a jugar mañana. Recién hoy vamos a tener un entrenamiento pensando 100% en Chile. Ayer pudimos hacer algo pero no estaban todos en condiciones. Hoy sí".