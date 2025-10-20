Lionel Scaloni respaldó a la Sub-20 tras la derrota en la final del Mundial: "Muy orgullosos"
El DT de la Selección Argentina felicitó a los juveniles y al cuerpo técnico encabezado por Diego Placente tras caer ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
La Selección Argentina Sub-20 no pudo coronar su gran desempeño en el Mundial de Chile y perdió 2 a 0 ante Marruecos en la final disputada en el Estadio Nacional de Santiago. Los goles fueron convertidos por Yassir Zabiri, quien marcó un doblete en el primer tiempo.
Pese a la caída, el reconocimiento llegó rápidamente desde la mayor. Horas después del encuentro, Lionel Scaloni publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que felicitó al plantel juvenil por el rendimiento mostrado durante todo el certamen. En su publicación, el DT valoró la entrega y el compromiso de los jugadores y extendió su reconocimiento al cuerpo técnico de Diego Placente, con quien también se alcanzó la semifinal del Mundial Sub 17 en 2023.
“Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha… Argentina y el cuerpo técnico de la selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su CT, al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este mundial. ¡Vamos Argentina!”, expresó Scaloni.
Lionel Messi también mostró su apoyo a la Selección Argentina Sub 20
El capitán de la Selección Mayor, Lionel Messi, también se sumó a las felicitaciones. En su cuenta oficial de Instagram, publicó una imagen del escudo de la AFA con un mensaje de aliento para los jóvenes que representaron al país de la mejor manera pero que no pudieron llevarse el título de la competencia.
“¡¡¡Cabeza en alto muchachos!!! Hicieron un torneo impresionante y, aunque todos queríamos verlos levantar la copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, escribió el rosarino en su cuenta oficial de Instagram.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario