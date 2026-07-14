Lionel Scaloni volvió a poner un manto de calma sobre Inglaterra y Malvinas: "No mezclemos"

"Fue una época de nuestra historia muy triste y nosotros no podemos hacer mucho, esa es la realidad. Y es un partido de fútbol, no hay otra. Entonces, mezclarlos sería una locura en esta época en la que vivimos, en donde están pasando otras cosas en otros lugares del mundo y criticamos que haya guerra. ¿Yo me voy a poner a decir que esto es más que un partido de fútbol? Me parece una locura", sostuvo, reflexivo.