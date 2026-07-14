Lionel Scaloni volvió a poner un manto de calma sobre Inglaterra y Malvinas: "No mezclemos"
El director técnico de la Selección Argentino aseguró que, como argentinos, "tenemos memoria", pero reiteró que se trata de "un partido de fútbol".
La Selección Argentina está a horas de enfrentar a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 y la guerra por las Islas Malvinas de 1982 resurgió en la mente de todos los argentinos, ante un país con el cual la rivalidad es histórica, y no solamente en el plano futbolístico. En este sentido, Lionel Scaloni volvió a abordar el tema.
En la conferencia de prensa previa al duelo, el director técnico señaló: "Con respecto al tema emotivo, yo el otro día lo dije... y ahora también con unos colegas tuyos, la realidad es que es un partido de fútbol. Yo no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años", comenzó diciendo.
"Fue una época de nuestra historia muy triste y nosotros no podemos hacer mucho, esa es la realidad. Y es un partido de fútbol, no hay otra. Entonces, mezclarlos sería una locura en esta época en la que vivimos, en donde están pasando otras cosas en otros lugares del mundo y criticamos que haya guerra. ¿Yo me voy a poner a decir que esto es más que un partido de fútbol? Me parece una locura", sostuvo, reflexivo.
Y añadió: "Recordamos a esa gente, sin duda, pero es un partido de fútbol, no nos tenemos que confundir. Que nosotros, como argentinos, tengamos memoria de esa gente que fue ahí, sobre todo a la gente que ha perdido a sus seres queridos, es lógico. Pero no mezclemos las cosas, por favor", imploró a todos los argentinos.
"¿Qué culpa tienen los jugadores, qué culpa tiene la gente de ahora? Eso fue una época atrás, muy triste, imagino que para todos y que la recordamos, lógicamente, pero estamos equivocados si mezclamos las cosas. Esto es fútbol, de verdad, por favor", cerró al respecto.
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