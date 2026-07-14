"Un poco extraña": Lionel Scaloni rompió el silencio sobre su charla con Leandro Paredes contra Suiza

Además, Scaloni aprovechó la conferencia para enviarles un mensaje a los hinchas argentinos en la antesala de una nueva instancia decisiva del Mundial 2026 y les pidió que disfruten el presente que atraviesa la Selección.

“Que disfruten del momento hoy. Es para estar satisfechos. Hoy tienen que disfrutar de que vamos a dejar todo hasta último momento. Llegamos a estas instancias porque tenemos buenos jugadores, por nuestra cultura de no dar nada por perdido, las cuatro selecciones que llegaron hasta acá pasaron por circunstancias difíciles”, expresó el DT, confiado en que el equipo volverá a competir al máximo nivel en busca de un lugar en la final.