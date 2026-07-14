"Un poco extraña": Lionel Scaloni rompió el silencio sobre su charla con Leandro Paredes contra Suiza
El entrenador de la Selección Argentina se refirió a la conversación que mantuvo con el mediocampista durante el cooling break frente a Suiza.
En la previa al choque ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, la conversación entre Lionel Scaloni y Leandro Paredes durante la pausa de hidratación del partido entre Argentina y Suiza se convirtió en uno de los videos más comentados de los últimos días.
Las imágenes, en las que el mediocampista parecía explicarle al entrenador lo que estaba ocurriendo dentro del campo de juego, despertaron múltiples interpretaciones y hasta generaron debates sobre una supuesta sugerencia táctica por parte del futbolista.
Consultado sobre esa escena en conferencia de prensa, el entrenador argentino aclaró que la interpretación que circuló en redes sociales no fue correcta y explicó cuál fue el verdadero contexto de ese intercambio.
"La traducción está un poco extraña, rara, porque dice que si pongo un jugador saco a otro. El que ve las dificultades es el jugador. Eso se ve en cámara, pero se ve siempre en el vestuario y ellos están abiertos de decir lo que quieran y debatir. Eso permite sumar en el futbol actual", aseguró Scaloni, dejando en claro que el diálogo con sus futbolistas forma parte de la dinámica habitual del cuerpo técnico.
Un diálogo que, según Lionel Scaloni, es habitual
El entrenador remarcó que escuchar la opinión de los jugadores durante los partidos no tiene nada de extraordinario y que considera natural recibir información de quienes están viviendo el encuentro desde adentro del campo. En ese sentido, sostuvo que ese intercambio permanente fortalece al grupo y ayuda a tomar mejores decisiones durante el desarrollo de los partidos.
Además, Scaloni aprovechó la conferencia para enviarles un mensaje a los hinchas argentinos en la antesala de una nueva instancia decisiva del Mundial 2026 y les pidió que disfruten el presente que atraviesa la Selección.
“Que disfruten del momento hoy. Es para estar satisfechos. Hoy tienen que disfrutar de que vamos a dejar todo hasta último momento. Llegamos a estas instancias porque tenemos buenos jugadores, por nuestra cultura de no dar nada por perdido, las cuatro selecciones que llegaron hasta acá pasaron por circunstancias difíciles”, expresó el DT, confiado en que el equipo volverá a competir al máximo nivel en busca de un lugar en la final.
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