Lionel Scaloni anticipa cambios para enfrentar a Inglaterra: "Lo mejor que tenemos"

"TENEMOS MEMORIA Y FUE MUY TRISTE, PERO AHORA TENEMOS QUE HABLAR DE LA SEMIFINAL DE UN MUNDIAL"



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"Hubiera firmado llegar a la semifinal del Mundial"

El entrenador se mostró sumamente satisfecho con el proceso y el lugar que hoy ocupa la Selección entre los cuatro mejores países del planeta, desdramatizando las críticas por el juego de los últimos compromisos.

"No me pongo a pensar si estamos como quería, porque hubiera firmado llegar a una semifinal del Mundial. No tengo ningún reproche. Hace un mes y medio lo hubiera firmado. Estamos bien y enfrentaremos a un gran equipo y un gran rival, y ojalá tengamos la posibilidad de pasar. Estamos y vamos a jugar", expresó el DT.

Al ser un partido con tanta carga histórica frente a los ingleses, el DT no esquivó la inevitable referencia al pasado. "Todo el mundo recuerda ese partido y la actuación de Diego (Maradona), sobre todo el segundo gol", indicó.

"HACE UN MES Y MEDIO ATRÁS, FIRMABA LLEGAR COMO SEA HASTA ACÁ"



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Los cambios y el plan para neutralizar a Jude Bellingham y Harry Kane

Scaloni admitió que el cuerpo técnico analiza detalladamente el potencial del rival y que las marcas personales o los relevos tácticos sobre las dos máximas figuras de los "Tres Leones" definirán la alineación.

"Tenemos que pensar cómo mejorar el equipo. Puede ser una posibilidad que hagamos algún cambio o también que repitamos. Todavía no les dije el equipo a los jugadores. Tenemos que ver cómo neutralizar a dos buenos jugadores (por Bellingham y Kane)", sostuvo el pujatense.

"ESTOY ILUSIONADO Y SUPER AGRADECIDO A MIS JUGADORES"



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El técnico de la Albiceleste recalcó que las individualidades quedan de lado en estas instancias decisivas y que el gran objetivo de este miércoles será volver a las bases del juego asociado. "Pueden entrar o salir (los jugadores). El equipo por delante. Tomaremos las decisiones pensando en el equipo. Pensamos en lo que son, en lo que dan y en el presente", insistió.

"Necesitamos recuperar el jugar al fútbol, la pelota. Todo eso lo tenemos. Necesitamos que los jugadores que nos han llevado a hacer un gran fútbol, podamos verlo. Mis jugadores siempre han dejado todo adentro de la cancha y mañana estará de nuevo", analizó Scaloni.

La aclaración sobre el video viral con Leandro Paredes

Durante las últimas horas, se volvió viral un fragmento del cooling break (receso para hidratarse) en el partido contra Suiza, donde se observaba una intensa charla de pizarrón entre el DT y el mediocampista. Scaloni aprovechó la conferencia para aclarar de qué se trató y desmitificar los rumores.

"La traducción está errada. Eso de que dije que ponía o sacaba a uno no fue así. Eso se da siempre, en el vestuario. Ellos están abiertos a decir lo que quieran y a debatir. Esto suma. Nosotros los escuchamos. Desde mi punto de vista, esto tendría que ser lógico", analizó.

"LA TRADUCCIÓN ESTÁ UN POCO EXTRAÑA"



Lionel Sebastián Scaloni sobre el video en el que habla con Leandro Paredespic.twitter.com/sklPqvdJzc — minutouno (@minutounocom) July 14, 2026

Para cerrar, el conductor de la Scaloneta le envió unas palabras de calma y aliento a los millones de argentinos que vivirán el partido con el corazón en la boca. "El mensaje para la gente es que disfruten el momento hoy. Es para estar satisfecho, que disfruten y sepan que vamos a dejar todo", manifestó.