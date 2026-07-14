Selección Argentina: ¿De Paul titular o suplente ante Inglaterra? Los posibles equipos de Lionel Scaloni
A horas de la semifinal, Lionel Scaloni define la formación de la Selección Argentina para enfrentar a Inglaterra. ¿Rodrigo De Paul va al banco de suplentes?
A horas del crucial choque ante Inglaterra, el director técnico Lionel Scaloni ultima detalles para definir el equipo titular. El gran interrogante que desvela a los hinchas de la Selección Argentina pasa por la presencia de Rodrigo De Paul, quien arrastra una marcada inestabilidad física y podría comenzar el partido desde el banco.
La información recolectada en las últimas horas anticipa que, si bien el director técnico no planea una revolución táctica radical en comparación con el once que venció a Suiza, existen dudas muy concretas en puestos clave.
IMPORTANTE: Cambió el 11 de Lionel Scaloni vs. Inglaterra: Gastón Edul anticipó la formación de la Selección Argentina
Las dudas de Lionel Scaloni
La primera de ellas se sitúa en el lateral derecho, donde Nahuel Molina corre con ventaja por sobre Gonzalo Montiel. Sin embargo, la gran duda se instaló en el mediocampo ante la posible salida de un histórico como Rodrigo De Paul, quien ya estuvo cerca de ir al banco frente a Egipto y viene de ser reemplazado en los últimos compromisos.
Las posibles formaciones de la Selección Argentina
A continuación, detallamos todos los esquemas y variantes de equipos que evalúa el cuerpo técnico nacional para el trascendental duelo de semifinales de este miércoles a las 16:00:
1. El equipo base (Con Rodrigo De Paul)
Mantiene la estructura de los últimos encuentros, apostando a la experiencia del mediocampista del Atlético de Madrid.
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Arquero: Emiliano Martínez.
Defensores: Nahuel Molina (o Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.
Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández.
Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez.
2. La opción de juego externo (Con Nicolás González)
Si De Paul deja el equipo, el ex Argentinos Juniors ingresaría para pararse como volante por la banda izquierda, reacomodando las piezas del medio.
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Arquero: Emiliano Martínez.
Defensores: Nahuel Molina (o Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.
Mediocampistas: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González.
Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez.
3. La alternativa de despliegue por derecha (Con Giuliano Simeone)
Simeone se ubicaría recostado sobre el sector derecho para aportar un retroceso defensivo constante y velocidad en las transiciones.
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Arquero: Emiliano Martínez.
Defensores: Nahuel Molina (o Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.
Mediocampistas: Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández.
Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez.
4. El plan de control y tenencia (Con Exequiel Palacios)
Una variante orientada a poblar el círculo central y asegurar la posesión limpia del balón ante la presión inglesa.
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Arquero: Emiliano Martínez.
Defensores: Nahuel Molina (o Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.
Mediocampistas: Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández.
Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez.
5. El cerrojo defensivo (Línea de 5 con Nicolás Otamendi)
Aunque hoy no parece la prioridad de Scaloni, la inclusión del experimentado defensor central cambiaría el dibujo táctico a tres zagueros.
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Arquero: Emiliano Martínez.
Defensores: Nahuel Molina (o Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.
Mediocampistas: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández.
Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez.
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