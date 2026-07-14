Selección Argentina: ¿De Paul titular o suplente ante Inglaterra? Los posibles equipos de Lionel Scaloni

1. El equipo base (Con Rodrigo De Paul)

Mantiene la estructura de los últimos encuentros, apostando a la experiencia del mediocampista del Atlético de Madrid.

Arquero: Emiliano Martínez.

Defensores: Nahuel Molina (o Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández.

Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez.

2. La opción de juego externo (Con Nicolás González)

Si De Paul deja el equipo, el ex Argentinos Juniors ingresaría para pararse como volante por la banda izquierda, reacomodando las piezas del medio.

Arquero: Emiliano Martínez.

Defensores: Nahuel Molina (o Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González.

Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez.

3. La alternativa de despliegue por derecha (Con Giuliano Simeone)

Simeone se ubicaría recostado sobre el sector derecho para aportar un retroceso defensivo constante y velocidad en las transiciones.

Arquero: Emiliano Martínez.

Defensores: Nahuel Molina (o Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández.

Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez.

4. El plan de control y tenencia (Con Exequiel Palacios)

Una variante orientada a poblar el círculo central y asegurar la posesión limpia del balón ante la presión inglesa.

Arquero: Emiliano Martínez.

Defensores: Nahuel Molina (o Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández.

Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez.

5. El cerrojo defensivo (Línea de 5 con Nicolás Otamendi)

Aunque hoy no parece la prioridad de Scaloni, la inclusión del experimentado defensor central cambiaría el dibujo táctico a tres zagueros.