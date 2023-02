Mar del Plata centro del fútbol de verano: entre las olas y el viento Tapia arregló la continuidad de Scaloni

Mar del Plata otra vez centro de la "rosca" del fútbol

Pese a que no hay más "copas de oro" o superclásicos por el calamitoso estado en el que se encuentra el estadio mundialista José María Minella, el fútbol otra vez se vivió fuerte en Mar del Plata.

Esta vez no fue sobre el verde césped, fue sobre la arena y el mar, porque Tapia hizo base en el Balneario 12 de Punta Mogotes, donde se cerraron decenas de transferencias de jugadores, para terminar de cerrar el acuerdo con Scaloni.

"Estuvo duro en un momento pero no podía caerse algo que todos querían que se arregle", le contó a M1 una de las personas que estuvo cerca de la negociación.

"La pelota no se mancha pero se llena de sal", podría ser el título del acuerdo entre Tapia y Scaloni: el principal problema fue el premio por la obtención del Mundial de Qatar 2022 para el cuerpo técnico, pero no por no llegar a un acuerdo si no por cuestiones técnicas legales.

Es el que el premio se paga en dólares y hoy conseguir dólares o enviar dólares al extranjero no es un tema sencillo de la Argentina pero "le encontraron la vuelta y se solucionó".

Todavía restan pulir detalles del contrato pero se firmarán antes del amistoso que la Selección jugará contra Panamá, en la cancha de River, probablemente el 23 de marzo.

El fútbol en la playa

"Te estoy viendo por televisión", fue el mensaje que le llegó a Tapia mientras brindaba una nota con TyC Sports en el Balneario 12. ¿Quién le mandó el whatsapp al presidente de la AFA? Lionel Messi desde París.

"Leo (Messi) estuvo muy atento a la continuidad de Scaloni y se puso contento con el acuerdo", sostuvo otra fuente consultada por M1.

Tapia en el Balneario 12, además de sacarse fotos con cientos de personas, escuchó mucho al dueño del parador, Augusto Digiovanni. Estuvo con campeones del mundo como Thiago Almada y con uno del '86 Sergio Batista y pasó el rato con Sergio Goycochea.

Hasta Marito D'Stéfano, el utilero más famoso del mundo, pasó por la playa y habló de la Selección.

Langostinos, rabas y burbujas para celebrar a metros de la orilla

En silencio, esperando que se firme todo para confirmarlo y sin adelantar nada, Chiqui Tapia aprovechó un día de sol para celebrar el acuerdo con el DT, en una mesa donde los langostinos fueron la estrella del mediodía.

"No se confirma hasta que no se firme. Se llamará a conferencia de prensa en el predio de Ezeiza y ahí se informarán los detalles de la continuidad de Scaloni, que será hasta el final de la eliminatoria del Mundial de Estados Unidos y Canadá 2026, con renovación automática una vez clasificado el equipo", contaron desde la "Feliz".