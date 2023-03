Lionel Scaloni: "No hay que dormirse en lo conseguido"

lionel scaloni the best.jpg

"Siempre les otorgaremos posibilidades de jugar a los que realmente creamos que están mejor en cada convocatoria, porque permanentemente hay jóvenes que van saliendo. Y eso ocurrirá cuando creamos que les debemos dar una oportunidad a los que las tengan que tener. Porque lo que acá está claro es que después de ganar el Mundial hay que seguir y no dormirse", remarcó Lionel Scaloni. "No se puede estar todos los días pensando en que se es campeón del mundo. Porque no por ganar vale todo para siempre. La vida continúa y siempre hay espacio para seguir mejorando, o al menos intentarlo", agregó.

"Por ejemplo el premio The Best que me otorgó la FIFA al mejor entrenador del mundo yo lo valoro más desde lo grupal que de lo individual. Y tampoco estoy todo el día pensando en eso", apuntó Lionel Scaloni. "Ahora que vamos a jugar el primer amistoso con Panamá ante el público argentino, vamos a prepararlo con toda la seriedad de siempre. Después, no sé cómo será la fiesta que se está preparando, pero en la cancha pondremos lo mejor, porque la gente tendrá ganas de ver a sus jugadores y festejar. Y es el momento para brindarle al hincha toda la cercanía que se merece, aunque siempre considerando que en el medio habrá que jugar un partido", remarcó.

Y finalmente el técnico de 44 años volvió la mirada hacia atrás, al pasado inmediato, para referirse inevitablemente a la tercera Copa del Mundo lograda por Argentina en Qatar, y sobre el punto reseño que "no cambiaría nada de lo hecho entonces. En primer término por como terminó todo, obviamente, pero fundamentalmente porque creo que se hizo todo aquello que teníamos que hacer", concluyó.