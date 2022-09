Problemas para Lionel Scaloni: Lisandro Martínez y Cristian Romero siguen sin visa para viajar a EEUU

En el caso de no suceder, ambos quedarán desafectados de los dos amistosos porque "no tiene sentido hacerlos viajar", más allá que "Cuti" Romero no iba a ser tenido en cuenta para el primer choque contra Honduras en Miami.

Por otro lado, el delantero Nicolás González (Fiorentina de Italia) se sumó anoche al plantel pero todo indica que la dolencia en uno de sus talones lo dejaría afuera de los encuentros preparatorios, a diferencia de Paulo Dybala (Roma de Italia) que esta tarde practicará a la par del grupo.

El objetivo de Scaloni en estos días es continuar con el afianzamiento del grupo de trabajo y respetar la columna vertebral dentro de lo posible, por lo que se perfilan Emiliano Martínez en el arco, Nicolás Otamendi en la zaga central, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes en el medio y Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez en la zona ofensiva.

El resto de los nombres están en duda, ya que todavía no se plantó un once inicial y por eso todo indicaría que se daría la chance para Enzo Fernández, que se ganó una posibilidad tras su enorme inicio en Benfica de Portugal, tanto en competición local como en la Champions League. El espacio se abrió desde la molestia muscular de Giovani Lo Celso, que salió a los 30 minutos en el partido del fin de semana de Villarreal de España.

Además, el lateral Marcos Acuña evoluciona de su dolencia y estaría disponible: la idea es no arriesgarlo en el inicio de la gira y que esté el martes 27 ante Jamaica en New Jersey.

Argentina estará en el Mundial de Qatar 2022 y será integrante de la zona C junto con México, Polonia y Arabia Saudita, rival del debut el martes 22 de noviembre desde las 7:30 (hora argentina).