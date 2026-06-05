Lionel Scaloni habló de posibles cambios en la lista de 26: "Lo haremos con mucho dolor"

La exigencia física no se negocia, según Lionel Scaloni

El técnico campeón del mundo remarcó que el cuerpo técnico evalúa constantemente el día a día y que no le temblará el pulso para desafectar futbolistas si la situación médica lo requiere.

"No sabría decir una puntuación, pero puede llegar a pasar de hacer cambios en la lista de 26. Si alguno no está bien, se quedará afuera. Por ahora vienen bien, sin arriesgarlos", explicó el entrenador.

A su vez, reconoció el costo humano que implicaría un corte de esa naturaleza a poco de iniciar la competencia. “Si tenemos que tomar la decisión de que alguno se quede afuera, lo haremos con mucho dolor. Los jugadores que vienen tocados no van a ser parte”, expresó.

La única gran certeza positiva de la jornada fue el estado del capitán. “Messi se viene recuperando bien y eso nos da tranquilidad", indicó.

Pruebas en el equipo titular de la Selección Argentina

Para refrendar su postura de cuidar el físico de los habituales titulares y darle rodaje a quienes pelean por un lugar, Scaloni confirmó un esquema de rotación estricta para el compromiso de mañana: “Va a atajar Juan Musso, el próximo Gero Rulli, con la posibilidad que Lucas Beltrán sume algunos minutos".

De esta manera, el arco y la delantera sumarán caras nuevas mientras el cuerpo técnico termina de definir quiénes serán los 26 pasajeros definitivos de la ilusión argentina.