Lionel Scaloni habló de posibles cambios en la lista de 26: "Lo haremos con mucho dolor"
El entrenador de la Selección Argentina brindó su primera conferencia de prensa en Estados Unidos, en la previa a los amistosos.
En su primer contacto con los medios desde la llegada de la delegación de la Selección Argentina a los Estados Unidos, el entrenador Lionel Scaloni plantó una bandera de alerta máxima respecto al armado definitivo del plantel de cara al Mundial 2026.
Aunque el DT inició la conferencia enviando sus "condolencias a la familia del Indio Solari" por lo que consideró "una pérdida importante y dolorosa para la Argentina", el foco táctico estuvo marcado por su firmeza reglamentaria: no llevará jugadores que no estén al 100% de sus capacidades.
El cuerpo técnico se encuentra monitoreando de cerca la evolución de varios futbolistas que arrastran distintas dolencias físicas, y las declaraciones de Scaloni sonaron como un ultimátum para el grupo.
La exigencia física no se negocia, según Lionel Scaloni
El técnico campeón del mundo remarcó que el cuerpo técnico evalúa constantemente el día a día y que no le temblará el pulso para desafectar futbolistas si la situación médica lo requiere.
"No sabría decir una puntuación, pero puede llegar a pasar de hacer cambios en la lista de 26. Si alguno no está bien, se quedará afuera. Por ahora vienen bien, sin arriesgarlos", explicó el entrenador.
A su vez, reconoció el costo humano que implicaría un corte de esa naturaleza a poco de iniciar la competencia. “Si tenemos que tomar la decisión de que alguno se quede afuera, lo haremos con mucho dolor. Los jugadores que vienen tocados no van a ser parte”, expresó.
La única gran certeza positiva de la jornada fue el estado del capitán. “Messi se viene recuperando bien y eso nos da tranquilidad", indicó.
Pruebas en el equipo titular de la Selección Argentina
Para refrendar su postura de cuidar el físico de los habituales titulares y darle rodaje a quienes pelean por un lugar, Scaloni confirmó un esquema de rotación estricta para el compromiso de mañana: “Va a atajar Juan Musso, el próximo Gero Rulli, con la posibilidad que Lucas Beltrán sume algunos minutos".
De esta manera, el arco y la delantera sumarán caras nuevas mientras el cuerpo técnico termina de definir quiénes serán los 26 pasajeros definitivos de la ilusión argentina.
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