Lisandro Martínez volvió a jugar en Manchester United tras casi 10 meses de recuperación por su lesión
El defensor argentino regresó a las canchas después de romperse los ligamentos, recibió una ovación en la victoria 2-1 del Manchester United y apunta al Mundial 2026.
Tras casi 10 meses sin competir, Lisandro Martínez volvió a jugar para Manchester United en la victoria por 2-1 ante Crystal Palace como visitante. El defensor ingresó a los 82 minutos en reemplazo de Luke Shaw y recibió una estruendosa ovación desde las tribunas, donde los hinchas celebraron su regreso después de una larga ausencia.
El argentino se había roto los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en febrero, justamente frente al mismo rival. Aquel día debió salir a los 30 minutos del segundo tiempo y luego fue operado con éxito, iniciando un extenso proceso de rehabilitación.
Durante su recuperación, Martínez llegó a entrenarse junto a Lionel Scaloni en Albacete, España, en la previa del amistoso ante Angola. Su retorno a las canchas marca también el inicio de su preparación para competir por un lugar en la lista de la Selección Argentina con vistas al Mundial de 2026.
En lo deportivo, Manchester United logró revertir un duelo complejo ante un Crystal Palace que viene de conquistar la FA Cup ante Manchester City y la Community Shield frente a Liverpool. Jean-Philippe Mateta abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo, pero Oliver Zirkzee y Mason Mount sellaron la remontada para los dirigidos por Ruben Amorim.
El regreso de Martínez suma una buena noticia para un United que busca recuperar estabilidad y jerarquía defensiva. Su vuelta, ovacionada por todos los hinchas, abre una nueva etapa en su carrera tras una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas casi un año.
Los números de Lisandro Martínez en su vuelta al Manchester United
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario