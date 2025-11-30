Jugó en casi todos los continentes, pasó por Vélez y se retiró a los 32 años
Símbolo y campeón con el "Fortín", este exjugador colgó los botines de manera prematura, aunque siguió ligado al deporte. ¿De quién se trata?
El fútbol argentino, desde sus comienzos, se destacó por ser una máquina de formar jugadores con talento y carácter que brillaron en Europa. Franco Razzotti es un claro ejemplo, ya que no solo brilló en el Vélez de Ricardo Gareca, sino que también lo hizo en el viejo continente.
Durante su trayectoria gritó campeón en más de una ocasión, pero también sufrió graves lesiones que condicionaron su carrera. Por este motivo, con tan solo 32 años e hilo en el carretel, el exmediocampista colgó los botines, aunque siguió ligado al deporte.
Franco Razzotti y su paso por el fútbol
Razzotti inició su trayectoria defendiendo la camiseta de Vélez, aunque al principio le costó ganarse un lugar fijo en el equipo titular. Su punto más alto llegó en 2009, cuando Gareca lo arrojó al campo de juego y él devolvió esa confianza con creces.
Durante su paso por Liniers, formó parte del plantel que se consagró campeón del Torneo Clausura y que llegó a las semifinales de la Copa Libertadores 2011, instancia en la que fue eliminado por Peñarol.
En 2013, Razzotti se sumó a Independiente, que en ese entonces competía en la Primera B Nacional, aunque su permanencia fue breve, ya que luego emigró a México y Europa. Las lesiones, sin embargo, limitaron su continuidad y rendimiento, y a los 32 años decidió retirarse del fútbol profesional.
Su vida después del retiro
Tras retirarse, Razzotti se mantuvo ligado al mundo del fútbol formando jóvenes talentos, a los que les compartió su experiencia y conocimiento. Además, juega para el equipo senior de Vélez, lo que le permite estar cerca del club que lo formó y catapultó al éxito.
