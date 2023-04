El mensaje de Acuña a Lisandro Martínez por su lesión

lISANDRO.jpg

Sobre cuál es específicamente la lesión de Lisandro, ayer Erik Ten Hag, director del Manchester United expresó en la conferencia de prensa: “No puedo decirlo, no es el área del Talón de Aquiles, pero no tiene buena pinta. He hablado con él, está bien, está tranquilo”.

Acuña, en tanto, le envió un mensaje de apoyo a Martínez: “Todo lo mejor amigo, y que no sea mucho”.

Los estudios preliminares descartaron que sea una rotura en el tendón de Aquiles y se cree que la lesión fue en el quinto metatarsiano.

