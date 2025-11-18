El exjugador que dejó el futbol por la música: llegó a participar en la Selección y en River
Con una extensa trayectoria por Europa, este exjugador supo vestir la camiseta del "Millonario" durante sus inicios. ¿De quién se trata?
Juan “Iñaki” Antonio logró reinventarse de forma único dentro de la escena musical gracias "Francia 98", la banda que formó junto a su hermano y con la que comenzó a mostrar su faceta artística. Además, en los últimos meses, presentó su primer álbum.
Antes de dedicarse de lleno a esta nueva etapa, "Iñaki" tuvo una gran carrera dentro del fútbol: surgió en River Plate, vistió la camiseta de la Selección Argentina y realizó un extenso recorrido en el fútbol italiano. Sin embargo, tras colgar los botines, decidió enfocarse de lleno a la música, una de sus pasiones.
Juan "Iñaki" Antonio y su paso por el fútbol
Los primeros pasos de Antonio en el fútbol los dio en las divisiones formativas de la CAI, donde rápidamente se destacó por encima del resto. Su nivel en Comodoro Rivadavia llamó la atención de Hugo Tocalli, quien lo convocó para integrar el plantel argentino que disputó el Sudamericano Sub-17 en Venezuela.
Su actuación en ese certamen lo puso en el radar de River, club al que llegó poco después. Allí tuvo la oportunidad de compartir plantel con referentes como Ariel Ortega, Marcelo Gallardo y Radamel Falcao, un salto enorme para su carrera juvenil.
Con el tiempo y luego de mucho trabajo, se abrió la puerta del fútbol europeo. En 2010 se incorporó al Brescia Calcio, donde permaneció hasta 2016, año en el que firmó con el Parma. Tras varios años compitiendo en Italia, decidió retirarse de las canchas para dedicarse por completo a su gran pasión: la música.
Su vida después del retiro
Tras alejarse por completo del fútbol, Antonio se volcó de lleno a la música. Junto a su hermano y su primo formó "Francia 98", un proyecto que pasó de simples ensayos a lanzar en 2024 su primer disco, “Buenas Decisiones”. Este nuevo camino le permitió dedicarse a su verdadera pasión y, al mismo tiempo, trabajar cerca de su familia.
