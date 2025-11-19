El insólito error de Agustín Rossi en el clásico "Fla-Flu", a dos semanas de ser figura contra Racing
El arquero argentino que se lució en las semifinales de la Copa Libertadores fue protagonista de un blooper en el triunfo de Fluminense ante Flamengo.
Flamengo, flamante finalista de la Copa Libertadores, y líder del Brasileirao, disputó el clásico ante Flamengo este miércoles por la noche en el Maracaná, donde el arquero argentino Agustín Rossi dio la nota con un insólito error.
El exarquero de Boca y Estudiantes venía de ser figura en la serie con Racing en Avellaneda, por las semifinales del certamen, donde tuvo varias atajadas que fueron claves para mantener el cero en el marcador y que su equipo obtenga el pasaje a la final.
Sin embargo, su buena performance no se repitió este miércoles en Río de Janeiro, donde su equipo ya perdía 1-0 y el "Flu" logró ampliar el marcador tras aprovechar un blooper poco frecuente del argentino.
Fue en media hora de partido cuando Rossi recibió bastante exigido por parte de un defensor, y en vez de revolearla, intentó controlarla y hacer jueguitos. Pero se le fue larga y Kevin Serna aprovechó para estampar el 2-0.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario