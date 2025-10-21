Llegó a romperla en el fútbol y se retiró con 32 años: qué fue de la vida de Franco Razzotti

Sin embargo, las lesiones terminaron condicionando su carrera, y finalmente, a los 32 años, eligió retirarse de la actividad profesional para comenzar una nueva etapa en su vida.

Su vida después del retiro

Tras retirarse, Razzotti decidió seguir vinculado al deporte, aunque lejos del verde césped. En la actualidad, forma jóvenes talentos, transmitiendo su experiencia y conocimientos. Además, sigue activo jugando en el equipo senior de Vélez, manteniéndose cerca del club que marcó un antes y después en su trayectoria.