Llegó a romperla en el fútbol y se retiró con 32 años: qué fue de la vida de Franco Razzotti
Campeón con el "Fortín" y con un breve paso por Independiente, Razzotti sigue vinculado al fútbol tras su retiro. Los detalles en la nota.
El fútbol argentino, desde sus comienzos, se caracterizó por forjar jugadores con talento y personalidad, capaces de dejar su marca dentro y fuera del país. Entre el amplio número de ejemplos aparece Franco Razzotti, un mediocampista que brilló con la camiseta de Vélez y llevó su juego a Europa.
Tras una carrera ambigua marcada por el éxito y lesiones, el exjugador defendió los colores de Independiente en un crítico momento de la institución de Avellaneda. Sin embargo, los problemas físicos lo obligaron a retirarse, aunque sigue vinculado al deporte en la actualidad.
Franco Razzotti y su paso por el fútbol
Razzotti dio sus primeros pasos en la Primera División vistiendo la camiseta de Vélez, aunque al principio le costó afianzarse en el once inicial. Pero su mejor momento llegó en 2009, cuando Ricardo Gareca apostó por él y lo consolidó como una pieza fundamental en el mediocampo.
Durante su etapa en Liniers, fue parte del plantel campeón del Torneo Clausura y tuvo grandes actuaciones en la Copa Libertadores 2011, donde el "Fortín" estuvo a un paso de la final tras caer en la semifinal ante Peñarol.
En 2013, su destino estaba en Independiente, que en aquel momento disputaba la Primera B Nacional. Su paso por Avellaneda fue corto, ya que decidió probar suerte en el fútbol de México y Europa.
Sin embargo, las lesiones terminaron condicionando su carrera, y finalmente, a los 32 años, eligió retirarse de la actividad profesional para comenzar una nueva etapa en su vida.
Su vida después del retiro
Tras retirarse, Razzotti decidió seguir vinculado al deporte, aunque lejos del verde césped. En la actualidad, forma jóvenes talentos, transmitiendo su experiencia y conocimientos. Además, sigue activo jugando en el equipo senior de Vélez, manteniéndose cerca del club que marcó un antes y después en su trayectoria.
