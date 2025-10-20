Suspendieron un partido infantil tras un grito antisemita: "Hay que matar judíos"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAIAArgentina/status/1979685903745380690&partner=&hide_thread=false Desde la DAIA repudiamos enérgicamente los hechos de antisemitismo ocurridos durante un partido de la liga LIDE, en el Club Hebraica.

Durante el encuentro, uno de los niños que participaban del encuentro, perteneciente al Club Mitre, expresó la frase “hay que matar judíos”.… pic.twitter.com/zJb4g7aaJK — DAIA (@DAIAArgentina) October 18, 2025

El episodio generó indignación y preocupación en el ambiente deportivo y en las instituciones que promueven el fútbol infantil. Desde distintos sectores se reclamó una respuesta institucional y la implementación de medidas educativas para los chicos, los entrenadores y las familias involucradas.

Tanto en redes sociales como en los clubes, el hecho abrió un debate sobre la necesidad de fortalecer los valores de respeto, empatía y convivencia dentro del deporte, especialmente en las divisiones formativas, donde se construyen las bases de la vida social y deportiva futura.