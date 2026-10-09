Lo llamó Bochini: Gastón Gaudio sumó a un ídolo de Independiente para dirigir el fútbol
El candidato de la agrupación Independiente No Duerme confirmó la incorporación del exdelantero y expresidente de Barcelona de Ecuador a su equipo de trabajo.
Gastón Gaudio continúa armando su equipo de trabajo con vistas a las elecciones presidenciales de Independiente y anunció una incorporación de peso para su proyecto deportivo. El extenista sumó a Carlos Alfaro Moreno, exjugador del Rojo y antiguo presidente de Barcelona de Ecuador, quien estará al frente de la coordinación del área futbolística si la agrupación Independiente No Duerme llega a conducir la institución.
La presentación se realizó a través de un video difundido en las redes sociales, en el que Ricardo Enrique Bochini tuvo un papel destacado. El histórico ídolo del club forma parte del espacio encabezado por Gaudio y fue protagonista de una pieza audiovisual que sirvió para anticipar el anuncio.
La llegada de Alfaro Moreno representa una apuesta por incorporar experiencia en la gestión deportiva y en la organización de estructuras futbolísticas. El dirigente, que presidió Barcelona de Ecuador entre 2019 y 2023, tendrá la responsabilidad de colaborar en la planificación del fútbol profesional y las divisiones formativas.
¿Qué función tendrá Alfaro Moreno en el proyecto de Gaudio?
La principal responsabilidad del exdelantero será coordinar el área futbolística y contribuir a la organización de las distintas estructuras deportivas del club. La propuesta contempla una revisión de los mecanismos de trabajo y una mayor profesionalización de los sectores vinculados con el plantel profesional y las categorías juveniles.
Entre los objetivos planteados aparece la intención de modernizar el funcionamiento del fútbol de Independiente, mejorar la infraestructura utilizada por los equipos y establecer una conexión más fluida entre los jugadores y la conducción institucional. Alfaro Moreno tendrá un papel importante en la articulación de esas áreas, aunque el nombre de quien ocuparía la secretaría deportiva todavía no había sido confirmado por Gaudio al momento del anuncio.
La incorporación busca aportar experiencia en la gestión y en la toma de decisiones relacionadas con el fútbol. El desafío será diseñar una estructura que permita ordenar las responsabilidades, mejorar los procesos de trabajo y establecer objetivos deportivos a mediano y largo plazo.
Bochini, protagonista del anuncio de Independiente No Duerme
El video con el que se comunicó la incorporación tuvo a Bochini como figura central. El máximo ídolo de Independiente también integra el equipo de trabajo de Gaudio y participó de una escena que anticipó el lanzamiento de la candidatura.
En el intercambio difundido en las redes sociales, el 10 se comunicó telefónicamente con el extenista y le dijo: "Jugás vos". La respuesta de Gaudio fue breve y contundente: "Estoy listo". El mensaje funcionó como una referencia futbolística para presentar el nuevo paso del proyecto político.
Además, el horario elegido para anticipar el anuncio, las 10.11, hizo un guiño a los números que ambos utilizaron en sus respectivas carreras deportivas.
¿Cuándo serán las elecciones en Independiente y quiénes son los candidatos?
Los comicios presidenciales de Independiente están previstos para el domingo 13 de diciembre. Además de Gastón Gaudio, otros dirigentes y referentes presentaron sus candidaturas para competir por la conducción del club.
Entre ellos se encuentran Enrique Sacco, experiodista; Luciano Nakis, secretario adjunto de la AFA; y Daniel Bertoni, otra de las figuras históricas vinculadas con la institución.
Bertoni, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978 y referente del Rojo, había negado en las últimas horas reuniones con otros espacios para establecer nuevas alianzas.
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