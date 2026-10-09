Lo llamó Bochini: Gastón Gaudio sumó a un ídolo de Independiente para dirigir el fútbol

La incorporación busca aportar experiencia en la gestión y en la toma de decisiones relacionadas con el fútbol. El desafío será diseñar una estructura que permita ordenar las responsabilidades, mejorar los procesos de trabajo y establecer objetivos deportivos a mediano y largo plazo.

Bochini, protagonista del anuncio de Independiente No Duerme

El video con el que se comunicó la incorporación tuvo a Bochini como figura central. El máximo ídolo de Independiente también integra el equipo de trabajo de Gaudio y participó de una escena que anticipó el lanzamiento de la candidatura.

En el intercambio difundido en las redes sociales, el 10 se comunicó telefónicamente con el extenista y le dijo: "Jugás vos". La respuesta de Gaudio fue breve y contundente: "Estoy listo". El mensaje funcionó como una referencia futbolística para presentar el nuevo paso del proyecto político.

Además, el horario elegido para anticipar el anuncio, las 10.11, hizo un guiño a los números que ambos utilizaron en sus respectivas carreras deportivas.

¿Cuándo serán las elecciones en Independiente y quiénes son los candidatos?

Los comicios presidenciales de Independiente están previstos para el domingo 13 de diciembre. Además de Gastón Gaudio, otros dirigentes y referentes presentaron sus candidaturas para competir por la conducción del club.

Entre ellos se encuentran Enrique Sacco, experiodista; Luciano Nakis, secretario adjunto de la AFA; y Daniel Bertoni, otra de las figuras históricas vinculadas con la institución.

Bertoni, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978 y referente del Rojo, había negado en las últimas horas reuniones con otros espacios para establecer nuevas alianzas.