Locura por Franco Mastantuono: así fue el multitudinario recibimiento de los hinchas de Fiorentina
El mediocampista argentino llegó a Florencia tras acordarse su préstamo desde el Real Madrid y fue recibido por una multitud de fanáticos que copó las inmediaciones del club.
Franco Mastantuono ya vive su nueva etapa en el fútbol italiano. Luego de que Fiorentina y Real Madrid cerraran el acuerdo por su préstamo, el mediocampista argentino llegó a Florencia y fue recibido por una verdadera multitud de hinchas que le dieron una cálida bienvenida.
Cientos de fanáticos se acercaron para esperar al ex River, que rápidamente se convirtió en el centro de todas las miradas. Entre aplausos, camisetas, pedidos de fotos y autógrafos, el futbolista de 19 años sintió desde el primer momento el cariño de la afición viola, que deposita grandes expectativas en su llegada. Las imágenes del recibimiento se viralizaron rápidamente en las redes sociales y reflejaron la ilusión que despertó la incorporación de uno de los jóvenes argentinos con mayor proyección del fútbol mundial.
La cesión fue acordada este jueves entre Fiorentina y Real Madrid, luego de que el conjunto español decidiera buscarle continuidad al volante, quien no iba a tener demasiado protagonismo bajo las órdenes de José Mourinho.
Locura por Franco Mastantuono: así fue el multitudinario recibimiento de los hinchas de Fiorentina
La decisión del Real Madrid responde a una estrategia de desarrollo para una de sus principales promesas. Durante su primera temporada en el club español, Mastantuono disputó 35 partidos, convirtió tres goles, pero no logró afianzarse como titular. Por ese motivo, la dirigencia merengue optó por cederlo durante una temporada a una liga de primer nivel, con el objetivo de que acumule minutos y continúe su evolución futbolística.
El préstamo será hasta mediados de 2027 y no incluye opción de compra, por lo que, una vez finalizada la cesión, el mediocampista deberá regresar al Santiago Bernabéu. Real Madrid también descartó la posibilidad de que volviera a River y priorizó que continuara su carrera en Europa, una fórmula que ya utilizó con otros jóvenes talentos como Nico Paz y Endrick.
En Fiorentina confían en que Mastantuono pueda convertirse rápidamente en una pieza importante del equipo. El argentino ya aceptó el proyecto deportivo, pasó los primeros trámites de rigor y en las próximas horas completará la revisión médica antes de firmar su contrato.
Con el respaldo de una hinchada que ya le demostró su apoyo incluso antes de verlo debutar, Mastantuono comenzará un nuevo desafío con el objetivo de recuperar el nivel que lo convirtió en una de las grandes apariciones del fútbol argentino y que le abrió las puertas del Real Madrid.
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