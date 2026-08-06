Locura por Franco Mastantuono: así fue el multitudinario recibimiento de los hinchas de Fiorentina

En Fiorentina confían en que Mastantuono pueda convertirse rápidamente en una pieza importante del equipo. El argentino ya aceptó el proyecto deportivo, pasó los primeros trámites de rigor y en las próximas horas completará la revisión médica antes de firmar su contrato.

Con el respaldo de una hinchada que ya le demostró su apoyo incluso antes de verlo debutar, Mastantuono comenzará un nuevo desafío con el objetivo de recuperar el nivel que lo convirtió en una de las grandes apariciones del fútbol argentino y que le abrió las puertas del Real Madrid.