Franco Mastantuono a River: qué chances hay, cuándo se define y cuál es el rol de Nicolás Otamendi
El volante maneja distintas propuestas de Europa para salir a préstamo, pero su gran deseo es tener un segundo ciclo en el "Millonario".
El futuro inmediato de Franco Mastantuono se encamina hacia una definición crucial, y ante lo que parece una inminente salida a préstamo del Real Madrid, donde no sería tenido en cuenta por José Mourinho; en River se entusiasman con traerlo al menos por un año.
Según informó el periodista Guillermo Rai para el medio The Athletic, el joven mediocampista cuenta con múltiples ofertas del fútbol europeo para continuar su carrera a préstamo durante la próxima temporada, aunque la voluntad del jugador es clara: su gran preferencia es volver a vestir la camiseta de River.
En este escenario, para los próximos días está pactada una reunión cumbre entre los representantes del futbolista y la dirigencia del Real Madrid para terminar de delinear los pasos a seguir, de acuerdo con la información que se difunde en Europa.
Franco Mastantuono y un amistoso que encendió alertas
La decisión del club español de cederlo temporariamente se sustenta en los trascendidos que indican que el entrenador José Mourinho no lo tendría demasiado en cuenta para la consideración principal en este tramo del año.
De hecho, las sensaciones no fueron las mejores este último martes, cuando el volante vio acción en un encuentro amistoso frente al Levante. Si bien logró convertir un gol, la actuación general estuvo lejos de ser la ideal: según reportaron medios madrileños, al mediocampista se lo vio fastidioso dentro del campo de juego y con un llamativo registro de pelotas perdidas.
El rol de Nicolás Otamendi en una posible vuelta de Franco Mastantuono a River
Ante este panorama adverso en España, en las últimas horas cobró fuerza un detalle estratégico que podría destrabar la negociación en favor de la institución de Núñez.
Trascendidos de última hora señalan que la figura de Nicolás Otamendi —flamante capitán del Millonario— podría cumplir un rol fundamental como nexo.
El defensor central mantiene una excelente relación personal con Mourinho, vínculo gestado durante el paso coincidente de ambos por el Benfica de Portugal, un canal de diálogo que desde el entorno de River confían en que sirva para convencer al técnico portugués de ceder al juvenil a la Argentina.
Por lo pronto, las cartas están sobre la mesa y el cónclave entre su agencia de representación y la cúpula del Real Madrid dictaminará si el destino del volante vuelve a teñirse de rojo y blanco.
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