Franco Mastantuono a River: qué chances hay, cuándo se define y cuál es el rol de Nicolás Otamendi

El rol de Nicolás Otamendi en una posible vuelta de Franco Mastantuono a River

Ante este panorama adverso en España, en las últimas horas cobró fuerza un detalle estratégico que podría destrabar la negociación en favor de la institución de Núñez.

Trascendidos de última hora señalan que la figura de Nicolás Otamendi —flamante capitán del Millonario— podría cumplir un rol fundamental como nexo.

El rol de Nicolás Otamendi en una posible vuelta de Franco Mastantuono a River

El defensor central mantiene una excelente relación personal con Mourinho, vínculo gestado durante el paso coincidente de ambos por el Benfica de Portugal, un canal de diálogo que desde el entorno de River confían en que sirva para convencer al técnico portugués de ceder al juvenil a la Argentina.

Por lo pronto, las cartas están sobre la mesa y el cónclave entre su agencia de representación y la cúpula del Real Madrid dictaminará si el destino del volante vuelve a teñirse de rojo y blanco.