Franco Mastantuono podría dejar Real Madrid para jugar en un club grande de Italia

Atención River: Fabrizio Romano anunció con un breaking que se definió el futuro de Franco Mastantuono

En Fiorentina buscarán que el argentino vuelva a mostrar el nivel que exhibió en River, donde se convirtió en una de las grandes apariciones del fútbol sudamericano antes de dar el salto a Europa. De no surgir imprevistos, el préstamo será por una temporada. Las partes todavía negocian la distribución del salario del futbolista y analizan si el acuerdo incluirá una opción de compra al finalizar la cesión.

El conjunto de Florencia afrontará la temporada con el objetivo de mejorar la campaña anterior y pelear por un lugar en las competiciones europeas. En ese contexto, Mastantuono aparece como una apuesta fuerte para potenciar el ataque y relanzar una carrera que busca volver a despegar en la élite del fútbol europeo.