Franco Mastantuono podría dejar Real Madrid para jugar en un club grande de Italia
El juvenil argentino tiene principio de acuerdo para sumarse al conjunto italiano por una temporada. Solo restan definir detalles económicos entre ambos clubes.
El futuro de Franco Mastantuono parece estar definido. Luego de perder terreno en el Real Madrid durante las últimas semanas, el juvenil argentino está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de la Fiorentina, que avanzó en las negociaciones para incorporarlo a préstamo por una temporada.
Según trascendió desde España e Italia, ya existe un principio de acuerdo para la cesión del ex River y el propio futbolista dio el visto bueno para mudarse a la Serie A. Ahora, las conversaciones entre ambos clubes se centran en resolver cómo se repartirá el salario del mediocampista, el último detalle pendiente para cerrar la operación.
Mientras tanto, Mastantuono volvió a entrenarse de manera diferenciada en el gimnasio y no trabajó junto al resto del plantel del Real Madrid. La decisión no responde a una lesión, sino a que su salida se encuentra en la etapa final y el club busca evitar cualquier contratiempo antes de oficializar el préstamo.
Fiorentina, posible destino de Franco Mastantuono
La Fiorentina fue la primera institución en acelerar cuando surgió la posibilidad de que el conjunto español aceptara una cesión. Además, el futbolista ya mantuvo conversaciones con el entrenador Fabio Grosso y con el director deportivo Fabio Paratici, quienes le transmitieron que tendrá un papel importante dentro del equipo.
El objetivo del préstamo es claro: que Mastantuono recupere continuidad y protagonismo después de un semestre en el que fue perdiendo espacio. Tras llegar al Real Madrid en una transferencia muy alta, comenzó teniendo participación con Xabi Alonso, pero con la llegada de Álvaro Arbeloa al banco de suplentes dejó de ser una pieza habitual.
En Fiorentina buscarán que el argentino vuelva a mostrar el nivel que exhibió en River, donde se convirtió en una de las grandes apariciones del fútbol sudamericano antes de dar el salto a Europa. De no surgir imprevistos, el préstamo será por una temporada. Las partes todavía negocian la distribución del salario del futbolista y analizan si el acuerdo incluirá una opción de compra al finalizar la cesión.
El conjunto de Florencia afrontará la temporada con el objetivo de mejorar la campaña anterior y pelear por un lugar en las competiciones europeas. En ese contexto, Mastantuono aparece como una apuesta fuerte para potenciar el ataque y relanzar una carrera que busca volver a despegar en la élite del fútbol europeo.
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