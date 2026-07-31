Atención River: Fabrizio Romano anunció con un breaking que se definió el futuro de Franco Mastantuono
El reconocido periodista confirmó la salida del ex River. Conocé todos los detalles sobre la decisión que tomó el Real Madrid respecto a Franco Mastantuono.
El futuro profesional de Franco Mastantuono comienza a definirse lejos de River y el fútbol argentino. Según reveló una de las fuentes más confiables del mercado europeo, el talentoso mediocampista surgido de la cantera millonaria no será tenido en cuenta para esta temporada y deberá buscar un nuevo destino a préstamo.
El anuncio sobre Franco Mastantuono que impacta de lleno en River
El reconocido periodista italiano Fabrizio Romano, máximo especialista en el mercado de pases a nivel mundial, sacudió las redes sociales al confirmar mediante sus clásicas publicaciones de último momento que la joven promesa argentina saldrá cedida del Real Madrid. Esta determinante decisión, según detalló el comunicador en su reporte, ya fue confirmada internamente por parte de la directiva del club blanco, tal como se venía especulando a lo largo de las últimas semanas de intensas negociaciones en el viejo continente.
La exclusión del futbolista sudamericano quedó totalmente en evidencia durante las últimas horas, cuando el cuerpo técnico del equipo español decidió no incluir a Franco en la nómina de la convocatoria oficial para disputar los compromisos correspondientes a este fin de semana. El motivo de esta marcada y llamativa ausencia radica exclusivamente en que el jugador debe sellar su salida a préstamo lo antes posible, buscando garantizarle el rodaje y los minutos necesarios para continuar con su enorme desarrollo deportivo en la élite.
IMPORTANTE: Cambió la Ley de Tránsito: Luis Caputo firmó el Decreto 689/2026 y habilitó bitrenes a GNC o eléctricos
La contundente postura del Real Madrid que aleja su regreso al país
Ante este complejo escenario de inminente salida temporal para buscar minutos de juego, muchos hinchas millonarios se ilusionaron rápidamente con una posible vuelta a préstamo a la institución de Núñez para disputar la Copa Libertadores. Sin embargo, la información compartida por la calificada fuente europea fue tajante respecto a los planes que tiene la cúpula directiva madridista para el desarrollo del mediocampista ofensivo a corto y mediano plazo.
El equipo español indicó una clara y absoluta preferencia por concretar una cesión en Europa para que el futbolista continúe con su adaptación táctica y física a las altas exigencias del fútbol de primer nivel, descartando de plano un eventual regreso a préstamo hacia las filas de River Plate. De esta manera, el jugador surgido en el predio de Ezeiza buscará ganar protagonismo y sumar una valiosa experiencia en algún otro conjunto de la primera división de las principales ligas europeas, manteniendo el firme objetivo de retornar al equipo de la capital española con un mayor roce internacional que le permita consolidarse como un titular indiscutido.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario