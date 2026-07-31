Atención River: Fabrizio Romano anunció con un breaking que se definió el futuro de Franco Mastantuono

El equipo español indicó una clara y absoluta preferencia por concretar una cesión en Europa para que el futbolista continúe con su adaptación táctica y física a las altas exigencias del fútbol de primer nivel, descartando de plano un eventual regreso a préstamo hacia las filas de River Plate. De esta manera, el jugador surgido en el predio de Ezeiza buscará ganar protagonismo y sumar una valiosa experiencia en algún otro conjunto de la primera división de las principales ligas europeas, manteniendo el firme objetivo de retornar al equipo de la capital española con un mayor roce internacional que le permita consolidarse como un titular indiscutido.