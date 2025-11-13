Angola vs. Selección Argentina, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV
El campeón del mundo jugará su último partido del año en Luanda, en medio de los festejos por el aniversario del país africano. El renovado 11 que pararía Lionel Scaloni.
La Selección Argentina cerrará su calendario futbolístico 2025 con un viaje singular y simbólico. Este viernes, el campeón del mundo enfrentará a Angola en un amistoso internacional que no solo servirá como cierre de temporada, sino también como parte de los festejos por el 50° aniversario de la independencia del país africano. El encuentro se disputará en el estadio 11 de Novembro de Luanda, desde las 13:00.
El contexto convierte al partido en algo más que un simple amistoso. Para el pueblo angoleño, la presencia de Lionel Messi y compañía representa una celebración nacional. En tanto, para el plantel que conduce Lionel Scaloni, será la oportunidad de seguir afianzando la identidad futbolística de una selección que atraviesa una nueva etapa de consolidación.
Scaloni afrontará el compromiso con un plantel parcialmente modificado. Por cuestiones sanitarias, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone fueron desafectados al no haber completado los trámites de vacunación contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para ingresar al país. Tampoco estará Enzo Fernández, aún en recuperación en Inglaterra. En su lugar fueron convocados Emiliano Buendía y Kevin Mac Allister, mientras que Lisandro Martínez volvió a entrenar con normalidad aunque no será titular.
Argentina llega a este compromiso tras una gira internacional positiva, con victorias ante Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0). En ambos encuentros mostró un alto nivel de cohesión, solidez defensiva y fluidez ofensiva, aspectos que Scaloni buscará mantener. El cuerpo técnico planea realizar múltiples variantes en el complemento para dar minutos a todos los convocados y seguir evaluando rendimientos de cara a la próxima Copa del Mundo.
Del otro lado estará Angola, un rival que quiere aprovechar la ocasión para mostrarse ante su público. El conjunto dirigido por el francés Patrice Beaumelle buscará competir de igual a igual y celebrar su aniversario nacional enfrentando al campeón del mundo. Con el marco festivo garantizado, la “Scaloneta” cerrará su 2025 en un escenario atípico pero cargado de simbolismo: un país africano que celebra su libertad con la presencia del equipo que representa la cima del fútbol mundial.
Angola vs. Argentina: probables formaciones
- Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Antonio Muanza; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia, Francisco Sacalumbo. DT: Patrice Beaumelle.
- Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Angola vs. Argentina: otros datos
- Hora: 13:00 (Argentina).
- Estadio: 11 de Novembro, Luanda.
- Árbitro: A confirmar.
- TV: TyC Sports y Telefé.
