Angola vs. Selección Argentina, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV

Del otro lado estará Angola, un rival que quiere aprovechar la ocasión para mostrarse ante su público. El conjunto dirigido por el francés Patrice Beaumelle buscará competir de igual a igual y celebrar su aniversario nacional enfrentando al campeón del mundo. Con el marco festivo garantizado, la “Scaloneta” cerrará su 2025 en un escenario atípico pero cargado de simbolismo: un país africano que celebra su libertad con la presencia del equipo que representa la cima del fútbol mundial.