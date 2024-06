Quién fue Lorenzo Somaschini, el motociclista argentino de 9 años que murió tras un accidente en Brasil

Lorenzo empezó a entrenar en la escuela de Diego Pierluigi, donde destacó rápidamente y fue seleccionado para unirse al equipo de Fernando Gregorio en Honda Racing. Este año había debutado en competiciones oficiales. En abril empezó su carrera en la Junior Cup del Superbike Argentino y así pudo escalar a competencias internacionales. Su principal objetivo es “llegar a MotoGP”, la máxima competición mundial de esta disciplina.

El viernes pasado Lorenzo estaba en uno de los entrenamientos para la cuarta etapa de la Copa Honda Junior 160 de Superbike en el Autódromo de Interlagos de la ciudad de San Pablo, Brasil, cuando sufrió una caída.

Según reveló su instructor, Diego Pierluigi, el pequeño piloto sufrió un impacto en la cabeza. Según trascendió, el accidente ocurrió luego de un highside, una maniobra en la que hay exceso de velocidad después de una curva Pinheirinho, lo que provocó que los neumáticos perdieran agarre y el niño terminara resbalando.

Lorenzo fue rápidamente atendido en el lugar por el equipo médico y la ambulancia y luego fue trasladado e ingresado de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Pedreira, al sur de la ciudad.

En a madrugada del sábado se lo traslado al Hospital Albert Einstein, donde finalmente falleció.

La noticia de su muerte fue confirmada a través de un comunicado de SuperBike Brasil. “El argentino, nacido en Rosario, fue internado en el Hospital Albert Einstein, en San Pablo, bajo cuidados médicos intensivos, pero lamentablemente no sobrevivió”, escribieron en el posteo en redes sociales.

Embed - SuperBike Brasil on Instagram: "Nota - Lorenzo Somaschini Segunda-feira, 17 de junho de 2024 - 23h00. O SuperBike Brasil comunica, com muita tristeza e pesar, o falecimento do piloto Lorenzo Somaschini nesta segunda-feira (17/6), às 19h43. O argentino, natural de Rosário, estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP), sob cuidados médicos intensivos e, infelizmente, não resistiu. A organização do SuperBike Brasil está prestando total assistência à família do piloto desde sexta-feira (14/6), quando o argentino teve uma queda durante o primeiro treino livre da Jr Cup, válido pela 4ª etapa do SuperBike Brasil, no Autódromo de Interlagos. Logo que caiu na saída do Pinheirinho, o piloto foi prontamente atendido no local pela equipe médica em ambulância UTI. Na sequência, foi encaminhado para a sala de emergência do autódromo, onde houve a estabilização do seu quadro clínico. Após esse procedimento, foi realizada a remoção médica, em unidade de suporte avançada (UTI móvel) para o Hospital Geral da Pedreira, onde permaneceu até a madrugada de sábado (15/6), seguindo todos os protocolos médicos até ser feita a transferência para o Hospital Albert Einstein. Todos da equipe do SuperBike Brasil estão consternados com o acontecimento e manifestam sinceros sentimentos a todos familiares e amigos de Lorenzo."