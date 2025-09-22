Los 11 de Marcelo Gallardo para buscar "el milagro" ante Palmeiras por la Copa Libertadores
Tras la caída en el Monumental y sin margen de error, el entrenador de River define el equipo para revertir la serie y clasificar a semifinales.
River visita este miércoles a Palmeiras, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, y el entrenador Marcelo Gallardo se encuentra ultimando detalles del equipo que intentará revertir la serie tras el traspié en el Monumental.
El partido se juega desde las 21.30 horas en el Allianz Parque de San Pablo. El "Millonario" cayó 2-1 de local en la ida, y ahora necesita al menos una victoria por la mínima diferencia para forzar una definición por penales.
En este contexto, y tras la derrota con suplentes ante Atlético Tucumán en otro muy flojo partido, el "Muñeco" tiene varias dudas para el armado de la alineación inicial y muy pocas certezas, principalmente por el poco margen de error.
Se prevé que Gallardo deje atrás la fallida línea de cinco defensores de la ida y opte por cuatro defensores y un mediocampo más poblado, con el interrogante sobre si utilizar dos delanteros o dejar a Maximiliano Salas solo de punta, teniendo en cuenta que Sebastián Driussi está descartado por lesión.
En la defensa, entre Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Lautaro Rivero estaría la dupla central, con las casi seguras presencias de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña en los laterales. En el medio, junto a Enzo Pérez, Juan Portillo y Kevin Castaño, volvería Giuliano Galoppo, la esperanza de gol del combativo mediocampo.
De esta manera, Facundo Colidio o un volante ofensivo que saldría de entre Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández, sería la duda que deberá resolver el entrenador en las últimas prácticas previas al encuentro trascendental. Con Miguel Borja más relegado, ninguno de los tres apellidos parecen haberse ganado el lugar por rendimientos.
La probable alineación de River para la revancha contra Palmeiras
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández; y Maximiliano Salas.
