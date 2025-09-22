Los 11 de Marcelo Gallardo para buscar "el milagro" ante Palmeiras por la Copa Libertadores

En la defensa, entre Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Lautaro Rivero estaría la dupla central, con las casi seguras presencias de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña en los laterales. En el medio, junto a Enzo Pérez, Juan Portillo y Kevin Castaño, volvería Giuliano Galoppo, la esperanza de gol del combativo mediocampo.

De esta manera, Facundo Colidio o un volante ofensivo que saldría de entre Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández, sería la duda que deberá resolver el entrenador en las últimas prácticas previas al encuentro trascendental. Con Miguel Borja más relegado, ninguno de los tres apellidos parecen haberse ganado el lugar por rendimientos.

La probable alineación de River para la revancha contra Palmeiras

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández; y Maximiliano Salas.