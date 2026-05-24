El último adiós de Gustavo Costas: emoción con los hinchas y cánticos contra Diego Milito

Pasadas las 8:30, el entrenador ingresó al predio para liderar el entrenamiento de despedida. Al salir de la cancha auxiliar, Costas se sorprendió al encontrarse con su familia en el estacionamiento y con una multitud de fanáticos que se acercaron a respaldarlo. Entre lágrimas, el ídolo académico se arrimó a las rejas perimetrales para recibir el afecto de la gente, que no ocultó su bronca con la Comisión Directiva y lanzó el clásico cántico de "que se vayan todos".