El último adiós de Gustavo Costas: emoción con los hinchas y cánticos contra Diego Milito
El entrenador dirigió su última práctica con la Academia y fue despedido por una multitud de hinchas que se mostraron agradecidos por todos los años vividos.
Fue una mañana cargada de tensión y lágrimas en Avellaneda. Tras confirmarse su despido el sábado por la tarde, Gustavo Costas dirigió su última práctica al frente de Racing y se despidió de los jugadores. En las afueras del Cilindro, cientos de hinchas autoconvocados se manifestaron en contra de la decisión del presidente Diego Milito, mientras que el entorno del DT rompió el silencio con un fuerte descargo.
Pasadas las 8:30, el entrenador ingresó al predio para liderar el entrenamiento de despedida. Al salir de la cancha auxiliar, Costas se sorprendió al encontrarse con su familia en el estacionamiento y con una multitud de fanáticos que se acercaron a respaldarlo. Entre lágrimas, el ídolo académico se arrimó a las rejas perimetrales para recibir el afecto de la gente, que no ocultó su bronca con la Comisión Directiva y lanzó el clásico cántico de "que se vayan todos".
El fuerte descargo de Gonzalo Costas: "Nos quedaba mucho por dar"
El primer miembro del cuerpo técnico en expresarse públicamente fue Gonzalo Costas, hijo y asistente del entrenador, quien utilizó su cuenta de Instagram para sacar pecho por los logros obtenidos en estos dos años y medio de gestión dónde se consiguieron cosas importantes y el plantel se mimetizó mucho con los hinchas desde el arranque.
En su publicación que rapidamente se hizo viral, enumeró los hitos del ciclo: dos títulos internacionales (Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana), haber sido semifinalistas por tercera vez en la historia del club en la Copa Libertadores, el subcampeonato de la Liga Profesional y un 61% de efectividad en puntos totales. Para cerrar, el ayudante de campo dejó un mensaje con un claro tiro hacia la dirigencia: "¡Lo dimos todo y más! Nos quedaba mucho por dar. Fuimos muy felices. Gracias Racing, te amo".
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