Qué jugadores pasaron el corte de la lista de Scaloni en la Selección Argentina y quienes no
Con algunas sorpresas, el entrenador de la Albiceleste envió la lista definitiva de cara a los dos últimos partidos de Eliminatorias Sudamericanas.
Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva de 29 convocados de la Selección Argentina para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en la que la Albiceleste recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre en el Monumental y luego visitará a Ecuador el martes 9 en Quito.
La nómina dejó sorpresas, tanto por los jugadores que lograron mantenerse en el plantel como por los que quedaron afuera del corte final.
Los que pasaron el filtro de Lionel Scaloni en la Selección Argentina
Entre los nombres más destacados que se ganaron un lugar aparecen Claudio Echeverri, de gran presente tras su llegada al Bayer Leverkusen, y José Manuel “Flaco” López, goleador de Palmeiras con 17 tantos en 46 partidos en 2025. También sigue Alan Varela, figura en Porto, que ocupará el lugar de Enzo Fernández, suspendido por dos fechas tras su expulsión contra Colombia.
Además, Franco Mastantuono, Valentín Carboni y Julio Soler repiten convocatoria y confirman la apuesta de Scaloni por el recambio generacional. Entre los históricos, destacan los regresos de Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, ya recuperados de sus lesiones, y la presencia de Lionel Messi, que vuelve a encabezar el grupo.
Los que quedaron afuera
Entre las bajas más resonantes está la de Facundo Medina, que había sido titular en el último duelo ante Colombia pero perdió terreno ante la competencia interna en la zaga. Su ausencia es llamativa ya que Lisandro Martínez aún no está en plenitud física. También se destaca la ausencia de Ángel Correa, quien dejó el Atlético de Madrid y brilla en Tigres de México con 6 goles en 8 partidos, pero que no fue considerado en esta oportunidad.
Otros jugadores que no pasaron el corte:
- Enzo Fernández, suspendido.
- Paulo Dybala, sin la continuidad necesaria tras varias lesiones.
- Nicolás Domínguez, lesionado en los meniscos.
- Valentín Barco, de gran nivel en el Racing de Estrasburgo, pero sin lugar en el puesto.
- Valentín Castellanos y Santiago Castro, superados por López en el ataque.
- Kevin Lomónaco, en baja forma y con el regreso de Otamendi.
- Mariano Troilo, que aún no logra afianzarse tras su salto al Parma.
- Matías Soulé, por cuestiones futbolísticas.
- Alejandro Garnacho, que busca continuidad tras su pase al Chelsea.
El entrenador mantiene su idea de renovar el plantel con jóvenes en gran nivel, combinándolos con la experiencia de los campeones del mundo. La doble fecha ante Venezuela y Ecuador será clave no solo para asegurar el liderazgo en la tabla, sino también para probar variantes de cara a lo que viene.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario