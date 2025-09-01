La Selección Argentina y un video con aroma a despedida de Lionel Messi: "Hoy volvemos"
La cuenta oficial de la Albiceleste publicó un video de los primeros movimientos del Seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.
Con un video cargado de emoción, la Selección Argentina comenzó oficialmente la preparación para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El clip, publicado en las redes oficiales del equipo, se titula “Hoy volvemos”, marcando el inicio de una semana muy especial en Ezeiza.
El jueves en el Monumental, Argentina enfrentará a Venezuela en lo que podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en el país. Aunque el capitán de 38 años no confirmó su retiro, dejó entrever que el duelo tendrá un clima único: “Es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos. Por eso, me va a acompañar toda mi familia”, expresó el rosarino.
Este lunes por la tarde se realizará el primer entrenamiento, aunque sin el plantel completo. Entre los que ya se sumaron están Leandro Paredes y Alan Varela, una de las sorpresas de la convocatoria, quienes hablaron sobre la emoción y el respeto hacia el capitán. Con la mira puesta también en el siguiente cruce frente a Paraguay, el combinado de Lionel Scaloni palpita una semana que promete ser histórica, con el Monumental listo para despedir —tal vez— al mejor jugador de todos los tiempos.
El posible calendario de partidos de Lionel Messi hasta el Mundial 2026
- 4/9/2025: Argentina vs. Venezuela, Eliminatorias Sudamericanas, Estadio Más Monumental.
- 9/9/2025: Ecuador vs. Argentina, Eliminatorias Sudamericanas, Guayaquil.
- Octubre 2025: Dos amistosos en Estados Unidos (Miami y Chicago).
- Nov/2025: Dos amistosos en Luanda y Kerala.
- 23-31/3/2026: Finalissima vs. España + amistoso.
- 1-9/6/2026: Dos amistosos previos al Mundial.
- 11/6-19/7/2026: Copa del Mundo 2026, Estados Unidos, México y Canadá.
Este cronograma permitirá a Messi, al menos, cerrar un ciclo con la Selección antes de la histórica cita mundialista, dejando una huella imborrable en el fútbol argentino.
