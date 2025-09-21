Marcelo Gallardo apuntó a Palmeiras tras la derrota de River ante Atlético Tucumán
El entrenador del Millonario analizó la caída 2-0 ante el Decano y puso la mira en el equipo brasilero, rival al que debe vencer de visitante para seguir en la Copa Libertadores.
River, que estuvo lejos de mostrar su mejor versión y volvió a dejar una imagen preocupante en los hinchas, cayó 2-0 frente a Atlético Tucumán en la Liga Profesional y Marcelo Gallardo no ocultó su preocupación por el bajo nivel de los jugadores que sumaron minutos. Sin embargo, el técnico enfocó su discurso en lo que viene: la revancha de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 frente a Palmeiras en San Pablo.
El Muñeco dispuso un equipo alternativo para cuidar a los titulares de cara al cruce copero. Sin embargo, las variantes no respondieron y el equipo volvió a sufrir un gol tempranero, lo que complicó el trámite. "Este partido estaba entre la serie de Palmeiras, era una buena prueba para los que no venían jugando. No estuvimos bien ni colectiva ni individualmente. Difícil sacar buenas conclusiones", admitió.
Marcelo Gallardo y su optimismo para la revancha en Brasil
Gallardo remarcó la necesidad de afrontar el duelo en el Allianz Parque con mentalidad positiva. "El mensaje es prepararse mentalmente. Hay que ir a ganar a Brasil, no queda otra. Tenemos que pensar que es posible. La diferencia es de un solo gol y hay que jugarlo de esa manera", expresó.
El DT también destacó que solo estarán en cancha los futbolistas que lleguen en plenitud física y mental: "Es un desafío hermoso. Una gran oportunidad que, ante la adversidad, puede convertirse en algo histórico. No lo tomamos como un bloqueo, sino como una alternativa linda para dar vuelta la serie".
Mientras River llega con dudas, Palmeiras atraviesa un gran momento: con suplentes, goleó 4-1 al Fortaleza en el Brasileirao y se perfila como favorito para avanzar. El partido decisivo se jugará el miércoles en San Pablo y el Millonario está obligado a ganar para mantener viva la ilusión copera.
