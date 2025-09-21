Marcelo Gallardo apuntó a Palmeiras tras la derrota de River ante Atlético Tucumán

River, que estuvo lejos de mostrar su mejor versión y volvió a dejar una imagen preocupante en los hinchas, cayó 2-0 frente a Atlético Tucumán en la Liga Profesional y Marcelo Gallardo no ocultó su preocupación por el bajo nivel de los jugadores que sumaron minutos. Sin embargo, el técnico enfocó su discurso en lo que viene: la revancha de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 frente a Palmeiras en San Pablo.