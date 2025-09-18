Gallardo levantó la voz tras la derrota de River: "El gol de diferencia nos mantiene en la pelea"

gallardo

Además, Gallardo recordó que River ha atravesado situaciones adversas en ediciones anteriores de la Copa y logró revertirlas: “Hemos vivido momentos similares y salimos adelante. Esta vez hay que intentarlo nuevamente. La búsqueda estuvo, y de eso nos tenemos que agarrar”.

Con la revancha en Brasil a la vista, el mensaje de Gallardo buscó transmitir confianza y fe en sus jugadores. Su frase “estamos vivos” quedó como bandera para la hinchada, que sueña con una remontada histórica que le permita al Millonario seguir en camino hacia la gloria continental.

"NO PODÍAMOS PERDER LA CALMA, PORQUE LA ÍBAMOS A PASAR MAL..." la contundente declaración de Gallardo sobre la reacción de su equipo vs. Palmeiras en el ST.