Gallardo levantó la voz tras la derrota de River: "El gol de diferencia nos mantiene en la pelea"
El entrenador de River admitió que Palmeiras fue superior en el inicio, pero destacó la reacción del equipo y aseguró que la serie sigue abierta.
Marcelo Gallardo habló luego de la caída de River por 2-1 frente a Palmeiras en el estadio Monumental, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, y dejó un mensaje cargado de esperanza para los hinchas. El director técnico subrayó que, a pesar de la derrota, la serie sigue abierta y que el equipo mostró señales de carácter en el complemento.
En conferencia de prensa, el Muñeco reconoció la jerarquía del conjunto brasileño: “En el primer tiempo se notó su velocidad, su lucidez, nos superaron claramente. El gol de pelota parada nos golpeó y nos costó entrar en partido. Palmeiras es un equipo con jerarquía y lo demostró”. Sin embargo, valoró lo ocurrido en la segunda parte, donde River logró equilibrar las acciones y hasta generó ocasiones para igualar el resultado.
Gallardo hizo hincapié en la actitud de sus dirigidos: “El equipo mostró rebeldía, no nos resignamos. Podríamos haberlo empatado al final. Lo importante es que la diferencia es solo de un gol, eso nos deja con vida para la vuelta”. El entrenador sostuvo que si el resultado hubiera sido de dos tantos, la historia sería mucho más complicada, pero que con esta mínima diferencia “todo es posible”.
El técnico también analizó decisiones puntuales, como la suplencia de Juan Fernando Quintero. Explicó que el colombiano recién está recuperando ritmo y que quizás en ese primer tiempo intenso habría sufrido el desgaste. “Cuando está bien nos aporta frescura y calidad, pero no era el momento para arriesgarlo desde el inicio”, señaló.
Además, Gallardo recordó que River ha atravesado situaciones adversas en ediciones anteriores de la Copa y logró revertirlas: “Hemos vivido momentos similares y salimos adelante. Esta vez hay que intentarlo nuevamente. La búsqueda estuvo, y de eso nos tenemos que agarrar”.
Con la revancha en Brasil a la vista, el mensaje de Gallardo buscó transmitir confianza y fe en sus jugadores. Su frase “estamos vivos” quedó como bandera para la hinchada, que sueña con una remontada histórica que le permita al Millonario seguir en camino hacia la gloria continental.
