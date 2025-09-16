Los 11 de Marcelo Gallardo para recibir a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores

River recibirá este miércoles a Palmeiras de Brasil por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental. Con este panorama, Marcelo Gallardo ya tendría definidos nueve titulares, aunque mantiene dos dudas clave: la inclusión de Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero en la defensa y el reemplazante de Giuliano Galoppo en el mediocampo de cara a uno de los partidos más importantes del año.