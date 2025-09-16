Los 11 de Marcelo Gallardo para recibir a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores
El entrenador analiza el esquema y tiene dos incógnitas en la formación del Millonario ante el equipo brasilero: un lugar en la defensa y el reemplazo de Giuliano Galoppo.
River recibirá este miércoles a Palmeiras de Brasil por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental. Con este panorama, Marcelo Gallardo ya tendría definidos nueve titulares, aunque mantiene dos dudas clave: la inclusión de Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero en la defensa y el reemplazante de Giuliano Galoppo en el mediocampo de cara a uno de los partidos más importantes del año.
El experimentado entrenador analiza si repetir la línea de cinco defensores que utilizó ante Estudiantes de La Plata o regresar al clásico 4-3-3. La elección del sistema influirá directamente en la conformación del equipo para este encuentro que definirá muchas cosas para el futuro cercano de ambas instituciones que se armaron de la mejor manera para quedarse con el título en esta competencia.
Las dos dudas puntuales que tiene Marcelo Gallardo para que River enfrente a Palmeiras
Defensa: Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero acompañando a Paulo Díaz en la zaga central.
Mediocampo: el reemplazo de Giuliano Galoppo, con dos candidatos: Juanfer Quintero o Kevin Castaño.
La posible alineación de River recibir a Palmeiras por los cuartos de la Copa Libertadores
- Con línea de 4: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández; Juanfer Quintero o Juan Portillo; Maxi Salas y Sebastián Driussi.
- Con línea de 5: Armani; Montiel, Paulo Díaz, Martínez Quarta o Rivero, Portillo, Acuña; Enzo Pérez, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maxi Salas y Driussi.
Los 11 de Abel Ferreira en Palmeiras
Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.
Los datos de River vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores
- Hora: 21.30.
- TV: FOX Sports, Telefe, Disney +
- Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).
- Estadio: Monumental.
