Los 11 de Marcelo Gallardo para visitar a Libertad
El "Millonario" disputa como visitante el partido de ida de los octavos de final y el entrenador busca variantes para definir la serie como local.
De cara al duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de River ante Libertad en Asunción, el entrenador Marcelo Gallardo evalúa modificar el esquema y reforzar el mediocampo, luego de la floja actuación ante Independiente.
El DT podría incluir a Giuliano Galoppo en lugar del juvenil Santiago Lencina, buscando mayor solidez, equilibrio y despliegue físico.
Gallardo no quedó conforme con el rendimiento de Lencina en el último partido ante Independiente, a quien le exigió jugar más por el centro y retroceder con mayor intensidad. Además, Juanfer Quintero mostró destellos de calidad, pero volvió a evidenciar falta de ritmo competitivo.
En este escenario, Galoppo suma puntos por sus recientes ingresos positivos: el futbolista aportó cambio de ritmo y llegada al área contra el Rojo, marcó goles ante Instituto de Córdoba (Torneo Clausura) y San Martín de Tucumán (Copa Argentina) y, además, convirtió ante Independiente del Valle en Ecuador por la fase de grupos de la Libertadores.
A nivel disponibilidad, el entrenador tiene bajas y limitaciones: Juan Cruz Meza no está en la lista de la Copa, Maxi Meza está lesionado, Nacho Fernández jugó solo 32 minutos en el semestre y Pity Martínez solo está para minutos finales.
Sin lugar a dudas que se trata de un partido de alta tensión para el Millonario dónde buscará salir bien parado cómo visitante para poder definir la serie en el estadio Monumental. El entrenador sabe que el equipo se juega mucho para el futuro cercano y por esta razón buscará el mejor equipo posible para dar un paso más hacia el sueño de poder conseguir una nueva Copa Libertadores.
La posible alineación de River vs. Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Matías Galarza; Facundo Colidio y Miguel Borja.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario