Los 11 de Marcelo Gallardo para visitar a Libertad

Sin lugar a dudas que se trata de un partido de alta tensión para el Millonario dónde buscará salir bien parado cómo visitante para poder definir la serie en el estadio Monumental. El entrenador sabe que el equipo se juega mucho para el futuro cercano y por esta razón buscará el mejor equipo posible para dar un paso más hacia el sueño de poder conseguir una nueva Copa Libertadores.

La posible alineación de River vs. Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Matías Galarza; Facundo Colidio y Miguel Borja.