Preocupación en Núñez: River pierde a un titular clave para el clásico ante Independiente

La dupla defensiva estará formada entonces por Germán Pezzella y Rivero, acompañados por Gonzalo Montiel y Marcos Acuña en los laterales. Esta modificación no solo afecta el clásico ante Independiente en el estadio Libertadores de América, sino que también genera incertidumbre sobre la disponibilidad de Díaz para el trascendental partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad, que se jugará el próximo jueves 14 de agosto en Paraguay.