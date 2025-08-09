Preocupación en Núñez: River pierde a un titular clave para el clásico ante Independiente
Paulo Díaz se baja a último momento por una lesión en la rodilla y su participación en los octavos de la Copa Libertadores está en duda.
Cuando parecía que Marcelo Gallardo tenía definida la formación de River para el clásico de esta tarde contra Independiente, una mala noticia alteró los planes del Muñeco: Paulo Díaz quedó afuera del once titular debido a una inflamación en la rodilla izquierda, una lesión que lo marginó de un partido clave por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.
El defensor chileno, que estaba confirmado para jugar en la zaga central, no pudo superar las molestias físicas y su ausencia obligó a una modificación de último momento en la defensa. En su lugar, apostó por Lautaro Rivero, un joven surgido de las inferiores del club que regresó tras una buena temporada en Central Córdoba, donde disputó 30 partidos entre 2024 y 2025.
La dupla defensiva estará formada entonces por Germán Pezzella y Rivero, acompañados por Gonzalo Montiel y Marcos Acuña en los laterales. Esta modificación no solo afecta el clásico ante Independiente en el estadio Libertadores de América, sino que también genera incertidumbre sobre la disponibilidad de Díaz para el trascendental partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad, que se jugará el próximo jueves 14 de agosto en Paraguay.
La formación de River para visitar a Independiente por el Torneo Clausura
El cuerpo técnico estará atento a la evolución diaria del defensor, consciente de que su recuperación puede ser clave para el desempeño en la competencia internacional. Mientras tanto, el equipo formará con Franco Armani en el arco; Montiel, Pezzella, Rivero y Acuña en defensa; Kevin Castaño, Enzo Pérez y Matías Galarza en el mediocampo; y en ataque, Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio.
Gallardo y su cuerpo técnico deberán buscar alternativas rápidas para suplir la ausencia de Díaz, considerando que River debe mantener su nivel para sostener la pelea en ambos frentes: la Liga local y la Copa Libertadores. La expectativa está puesta en la recuperación del chileno para no perder a uno de sus pilares defensivos en la recta decisiva de la temporada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario