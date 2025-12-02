Los 12 jugadores que regresan a River de sus préstamos y serán evaluados por Marcelo Gallardo
Doce futbolistas vuelven al Millonario tras sus préstamos y serán analizados por el "Muñeco" para definir si integrarán el plantel profesional en 2026.
Con el cierre del 2025 y la renovación impulsada por Marcelo Gallardo, River afronta el inicio del nuevo año con la necesidad de reestructurar su plantel. A las salidas ya confirmadas y la promoción de juveniles se suma la evaluación de los doce futbolistas que retornan de sus préstamos el 1° de enero, todos con realidades diferentes y la ilusión de ganarse un lugar.
Ezequiel Centurión, uno de los nombres más relevantes, llega tras un gran año en Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina. Disputó 57 partidos, sumó 20 vallas invictas y fue decisivo en definiciones por penales. Con 28 años, su deseo es mantener continuidad, algo complejo ante la presencia de Franco Armani y Jeremías Ledesma. Distinto es el caso de Daniel Zabala, quien tuvo un paso adverso por Huracán: apenas 193 minutos en tres partidos y dos lesiones, incluido un desgarro y la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
En Central Córdoba, Gonzalo Trindade tampoco logró afirmarse. El lateral izquierdo de 21 años acumuló solo 12 encuentros y no juega desde el 25 de agosto. Mejor fue el rendimiento de Elián Giménez en Sarmiento, donde sumó 24 partidos, dos goles y una asistencia. Con 21 años y sin debut aún en Primera, podría aparecer como alternativa de recambio en una zona que perdió a Enzo Pérez.
También retorna Tobías Leiva, que arrancó fuerte en Aldosivi —goles ante Argentinos y Unión— pero luego cedió terreno por una lesión y decisiones tácticas. Cerró el año con 23 partidos, dos tantos y una asistencia. Con un impacto inmediato en Mar del Plata, Tiago Serrago vivió un préstamo destacado: 27 encuentros, dos goles, una asistencia y un debut inolvidable con gol en La Bombonera.
En el ascenso, Tomás Castro Ponce jugó 30 partidos en Almagro y aportó dos asistencias, aunque sin poder ayudar al equipo a entrar al Reducido. Uno de los nombres fuertes es Tomás Galván, con 27 partidos, cuatro goles y una asistencia en Vélez. Fue clave en duelos importantes y podría cubrir el hueco que dejaron Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez, más allá de la intención del Fortín de retenerlo.
A diferencia de lo esperado al debutar en 2023, Franco Alfonso no logró consolidarse en Central Córdoba: solo 15 partidos y sin participación en goles. Desde Chile vuelve Alexis González, delantero de Audax Italiano, donde jugó 18 partidos y convirtió tres goles, con mayor participación en la Copa Chile.
En Banfield, Tomás Nasif tuvo un arranque prometedor con tres goles y una asistencia en nueve encuentros, pero una serie de lesiones y una operación complicaron su continuidad. Por último, Oswaldo Valencia acumuló 16 partidos en Cúcuta Deportivo, en la Segunda División de Colombia, aunque sin goles en su primera experiencia profesional.
Radiografía final y decisiones de Gallardo
Gallardo tendrá en sus manos un panorama diverso: jugadores consolidados en sus préstamos, otros que perdieron terreno por lesiones o falta de minutos y casos que aún buscan dar el salto definitivo. Las definiciones llegarán durante la pretemporada, donde cada uno intentará convencer al entrenador de que merece un lugar en el River que se prepara para encarar un 2026 cargado de desafíos.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario