Los 12 jugadores que regresan a River de sus préstamos y serán evaluados por Marcelo Gallardo

image

A diferencia de lo esperado al debutar en 2023, Franco Alfonso no logró consolidarse en Central Córdoba: solo 15 partidos y sin participación en goles. Desde Chile vuelve Alexis González, delantero de Audax Italiano, donde jugó 18 partidos y convirtió tres goles, con mayor participación en la Copa Chile.

En Banfield, Tomás Nasif tuvo un arranque prometedor con tres goles y una asistencia en nueve encuentros, pero una serie de lesiones y una operación complicaron su continuidad. Por último, Oswaldo Valencia acumuló 16 partidos en Cúcuta Deportivo, en la Segunda División de Colombia, aunque sin goles en su primera experiencia profesional.

tomas nasif.jpg

Radiografía final y decisiones de Gallardo

Gallardo tendrá en sus manos un panorama diverso: jugadores consolidados en sus préstamos, otros que perdieron terreno por lesiones o falta de minutos y casos que aún buscan dar el salto definitivo. Las definiciones llegarán durante la pretemporada, donde cada uno intentará convencer al entrenador de que merece un lugar en el River que se prepara para encarar un 2026 cargado de desafíos.