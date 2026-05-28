Dónde nacieron los 26 jugadores de la Selección Argentina que jugarán el Mundial 2026
La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 tiene representantes de todo el país. Repasá dónde nació cada uno de los veintiséis citados.
De cara al esperado certamen, quedaron definidos los veintiséis futbolistas convocados a la Selección Argentina por Lionel Scaloni. Para conocer en detalle las raíces del plantel, repasamos la nómina completa agrupando a los distintos jugadores según sus lugares y ciudades de origen, evidenciando un mapa sumamente federal y diverso.
Las provincias de los 26 convocados a la Selección Argentina
A continuación, el listado definitivo ordenado alfabéticamente por distrito, con el detalle exacto de la ciudad de nacimiento de cada uno de los futbolistas que buscarán la gloria en Norteamérica:
IMPORTANTE: Los 26 de Lionel Scaloni para la Selección Argentina en el Mundial 2026: qué dorsales usarán
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):
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Gianluca Simeone (CABA)
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Córdoba:
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Julián Álvarez (Calchín)
Cristian Romero (Córdoba)
Nahuel Molina (Embalse)
Corrientes:
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José Manuel López (San Lorenzo)
Entre Ríos:
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Lisandro Martínez (Gualeguay)
La Pampa:
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Alexis Mac Allister (Santa Rosa)
Nacidos en el exterior:
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Nicolás Paz (Santa Cruz de Tenerife, España)
Provincia de Buenos Aires:
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Emiliano Martínez (Mar del Plata)
Enzo Fernández (San Martín)
Facundo Medina (Villa Fiorito)
Gerónimo Rulli (La Plata)
Gonzalo Montiel (González Catán)
Juan Musso (San Nicolás de los Arroyos)
Lautaro Martínez (Bahía Blanca)
Leandro Paredes (San Justo)
Nicolás González (Escobar)
Nicolás Otamendi (El Talar)
Nicolás Tagliafico (Rafael Calzada)
Rodrigo De Paul (Sarandí)
Thiago Almada (Ciudadela)
Valentín Barco (25 de Mayo)
San Luis:
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Leonardo Balerdi (Villa Mercedes)
Santa Fe:
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Giovani Lo Celso (Rosario)
Lionel Messi (Rosario)
Tucumán:
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Exequiel Palacios (Famaillá)
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