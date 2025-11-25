River evalúa una limpieza masiva: los 10 jugadores que podrían irse tras un 2025 para el olvido
El Millonario acelera su reestructuración para 2026 con salidas de históricos, contratos que vencen y varios jugadores transferibles tras un 2025 muy negativo.
Tras la eliminación frente a Racing, un golpe que el propio Marcelo Gallardo definió como “una consecuencia de lo que fue este último trimestre”, catalogado de “pésimo”, en River se aceleró una reestructuración que ya venía siendo evaluada. El entrenador anticipó que “mañana ya me pondré a trabajar”, anticipando que la limpieza será amplia y podría incorporar más nombres en los próximos días.
La lista de salidas era extensa incluso antes del clásico, pero el cierre del año terminó por ratificar el fin de ciclo de varios históricos y la intención dirigencial de activar un recambio profundo. A esta altura, hay 10 futbolistas con posibilidades concretas de dejar Núñez.
En diciembre finalizan sus vínculos Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Miguel Borja y Federico Gattoni —este último tras terminar su préstamo desde Sevilla—, y todos ellos se marcharán libres. La única excepción posible es Enzo Pérez, quien aún no definió su continuidad.
Luego del partido con Racing, el capitán aseguró: “Todavía no, como lo dije la vez contra Vélez. Lo que menos me importa es eso. Masticar esta bronca y después se analizará bien. No sé, pasan muchas situaciones, muchas cosas. Lo que menos pienso es eso”. Salvo su caso, el resto tiene un futuro resuelto: no habrá renovación y sus ciclos en el club están cerrados.
Los jugadores que River podría vender
La dirigencia también escuchará ofertas por Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Facundo Colidio y Sebastián Boselli, todos considerados futbolistas “en vidriera”. Por edad, valor de mercado y un presente irregular, los cuatro aparecen como piezas prescindibles para el próximo ciclo. En el caso del defensor chileno, su ausencia en las convocatorias ante Vélez y Racing fue leída como un mensaje. Aunque tiene contrato hasta 2027, en Núñez consideran que su etapa podría estar terminada.
Bustos, afectado por un desgarro en el gemelo que lo dejó fuera del cierre del año, también aparece cerca de un cambio de rumbo. La llegada de Gonzalo Montiel redujo su participación y ambas partes evalúan una salida.
Colidio transitó un 2025 marcado por lesiones, cambios de posición y rendimientos irregulares. Pese a haber renovado a mediados de año por cinco temporadas con una cláusula de salida de U$S 100.000.000, hoy es considerado vendible. Boselli, repescado desde Estudiantes como alternativa defensiva, tuvo poca participación y podría volver a salir, incluso nuevamente a préstamo, dependiendo del mercado.
Galoppo y un futuro todavía incierto en River
El caso de Giuliano Galoppo representa un capítulo aparte. Si el partido ante Racing se hubiese extendido al alargue, River estaba obligado a comprar su pase, pero al no cumplirse ese escenario deberá negociar con San Pablo para decidir si continúa en 2026. La cláusula se activaba si el mediocampista jugaba 45 minutos en la mitad de los partidos del año, pero quedó al límite: disputó 45 minutos en 26 de los 53 encuentros, apenas por debajo del requisito.
