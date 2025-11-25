River evalúa una limpieza masiva: los 10 jugadores que podrían irse tras un 2025 para el olvido

Bustos, afectado por un desgarro en el gemelo que lo dejó fuera del cierre del año, también aparece cerca de un cambio de rumbo. La llegada de Gonzalo Montiel redujo su participación y ambas partes evalúan una salida.

Colidio transitó un 2025 marcado por lesiones, cambios de posición y rendimientos irregulares. Pese a haber renovado a mediados de año por cinco temporadas con una cláusula de salida de U$S 100.000.000, hoy es considerado vendible. Boselli, repescado desde Estudiantes como alternativa defensiva, tuvo poca participación y podría volver a salir, incluso nuevamente a préstamo, dependiendo del mercado.

Galoppo y un futuro todavía incierto en River

El caso de Giuliano Galoppo representa un capítulo aparte. Si el partido ante Racing se hubiese extendido al alargue, River estaba obligado a comprar su pase, pero al no cumplirse ese escenario deberá negociar con San Pablo para decidir si continúa en 2026. La cláusula se activaba si el mediocampista jugaba 45 minutos en la mitad de los partidos del año, pero quedó al límite: disputó 45 minutos en 26 de los 53 encuentros, apenas por debajo del requisito.