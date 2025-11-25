Matías Galarza Fonda rompió el silencio tras la eliminación de River: "Como tiene que ser"
El volante paraguayo quedó apuntado por los hinchas tras el gol agónico de Racing, que decretó la temprana salida del Torneo Clausura.
Racing se impuso 3-2 sobre la hora ante River en un partidazo en el Cilindro por los octavos del Torneo Clausura 2025, en el segundo capítulo del denominado clásico del morbo, y tras la eliminación, el mediocampista paraguayo Matías Galarza Fonda rompió el silencio en las redes sociales, debido a que quedó en el ojo de la tormenta por su error en el gol agónico.
El paraguayo ingresó en el complemento, cuando el "Millonario" ganaba 2-1 y se ilusionaba; pero terminó en la foto del tanto agónico de Gastón Martiarena, ya que comete un insólito error que le permitió a la "Academia" contar con la chance clara en el tercero de los cuatro minutos de adición.
Más allá de que su ingreso fue flojo, como había ocurrido en otros encuentros, el volante terminó siendo de los más cuestionados por la conquista de Racing. El futbolista intentó controlar de pecho en el área propia, en vez de despejar, y perdió la pelota generando la jugada clave, que finalizó en el tanto de Martiarena.
Según información difundida por BOLAVIP, apenas ingresó al vestuario, Galarza Fonda pidió disculpas a todos sus compañeros, asumiendo su parte en la jugada que selló la eliminación.
Sin embargo, a menos de 24 horas del encuentro, el volante usó sus redes sociales para expresarse. “Hoy quiero pedirle disculpas a toda la hinchada de River", inició su posteo.
"Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional. Hoy me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión. ¡Amo este club y voy a dar lo mejor de mí para salir adelante y dejarlo en lo más alto, como tiene que ser!”, escribió el paraguayo en un extenso mensaje de Instagram.
