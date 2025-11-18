Qué hizo Matías Galarza Fonda en el vestuario de River tras el gol de Racing que desató las críticas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993110749837770949?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡¡GOL DE RACING PARA EL 3-2 AGÓNICO ANTE RIVER!!!



En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo fue consultado por los ingresos de Matías Galarza Fonda y Juan Carlos Portillo, quienes reemplazaron a Enzo Pérez e Ignacio Fernández cuando restaban 20 minutos y River todavía estaba arriba en el marcador y manejando el partido con tranquilidad: “Jugadores jóvenes y frescos para reemplazar a dos jugadores que vienen dando mucho y en el partido lo venían sintiendo. No, porque estaban pidiendo el cambio, se sabía que estaban en un partido de intensidad y dinámico, teníamos muy analizado que les iba a dar para 60 o 70 minutos”, explicó el DT.