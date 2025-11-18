Qué hizo Matías Galarza Fonda en el vestuario de River tras el gol de Racing que desató las críticas
Tras su error en el 2-3 ante Racing, el futbolista pidió disculpas en el vestuario y asumió su responsabilidad mientras River procesa otro golpe.
Matías Galarza Fonda quedó en el centro de las críticas tras la derrota de River ante Racing por su intervención en el gol agónico de Gastón Martirena. En el vestuario, el mediocampista asumió su responsabilidad y pidió disculpas a sus compañeros, en una noche marcada por la frustración millonaria.
En tiempo de descuento, el mediocampista intentó controlar la pelota con el pecho dentro del área, de espaldas y en una zona comprometida, justo cuando la Academia acumulaba presencia ofensiva. Ese control arriesgado dejó el balón servido para el rival y, tras una serie de rebotes, Martirena definió para el 3-2 definitivo.
Más allá de que no es el único responsable del presente deportivo del Millonario, el ex Talleres se hizo cargo de su error. Según información conocida por BOLAVIP, apenas ingresó al vestuario pidió disculpas a todos sus compañeros, asumiendo su parte en la jugada que selló la eliminación.
En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo fue consultado por los ingresos de Matías Galarza Fonda y Juan Carlos Portillo, quienes reemplazaron a Enzo Pérez e Ignacio Fernández cuando restaban 20 minutos y River todavía estaba arriba en el marcador y manejando el partido con tranquilidad: “Jugadores jóvenes y frescos para reemplazar a dos jugadores que vienen dando mucho y en el partido lo venían sintiendo. No, porque estaban pidiendo el cambio, se sabía que estaban en un partido de intensidad y dinámico, teníamos muy analizado que les iba a dar para 60 o 70 minutos”, explicó el DT.
Dos días libres para River y regreso a los entrenamientos
Tras la eliminación y el cierre anticipado del año futbolístico, Gallardo otorgó dos días libres al plantel. El reencuentro será el jueves 27 de noviembre y habrá una nueva práctica el viernes. Luego, el equipo quedará licenciado hasta el 20 de diciembre, fecha en la que comenzará la pretemporada.
