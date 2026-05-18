José Mourinho tiene todo acordado y sellará su regreso al Real Madrid
El experimentado entrenador portugués alcanzó un acuerdo de palabra con Florentino Pérez para encarar su segundo ciclo al frente del "Merengue": todos los detalles.
El mercado de pases del fútbol europeo metió un verdadero cimbronazo en la mañana de este lunes. Tras semanas de especulaciones sobre quién se haría cargo del banco de suplentes de la Casa Blanca, el periodista italiano especializado en fichajes, Fabrizio Romano, lanzó su famoso "Here we go" para confirmar la noticia: José Mourinho volverá a dirigir al Real Madrid después de 12 años.
"Todos los términos han sido acordados verbalmente entre José Mourinho y el Real Madrid, esperando firmar todos los documentos. Plan para un contrato inicial de dos años", detalló el cronista. Según trascendió, el estratega lusitano viajará a la capital española la próxima semana, inmediatamente después del partido en el que el Merengue recibirá al Athletic Club de Bilbao en el Santiago Bernabéu por la última fecha de LaLiga.
La contratación de Mourinho responde a una necesidad de urgencia por parte de la dirigencia que encabeza Florentino Pérez. Tras una campaña sumamente decepcionante y sin títulos (que vio pasar a Xabi Alonso y el interinato de Álvaro Arbeloa), el club busca imponer una figura de máxima autoridad. Fuentes europeas indican que el objetivo primordial es ordenar un vestuario considerado "ingobernable", marcado por recientes rispideces públicas entre algunas de sus máximas figuras.
Mourinho llega libre tras cerrar su temporada al frente del Benfica de Portugal. En las Águilas de Lisboa redondeó una campaña sumamente curiosa: terminó la Primeira Liga de forma invicta, pero la enorme cantidad de empates relegó al equipo a la tercera posición de la tabla, por detrás del Porto y del Sporting de Lisboa. Ante el llamado desde Madrid, la directiva española estuvo dispuesta a ejecutar la cláusula de rescisión para liberarlo.
El director técnico portugués dejó un recuerdo imborrable (y de mucha intensidad) en su anterior paso por Chamartín. En aquella etapa de tres temporadas, le tocó la titánica tarea de plantarle cara al Barcelona de Pep Guardiola y Lionel Messi. A pesar de la hegemonía culé de la época, "Mou" se las ingenió para alzar tres coronas locales:
-
La Copa del Rey 2010/11 (venciendo al Barça en la final de Valencia).
LaLiga 2011/12, recordada como la "Liga de los récords" por alcanzar la histórica cifra de 100 puntos y 121 goles a favor.
La Supercopa de España 2012.
El gran pagaré de su primer ciclo fueron las competencias internacionales, donde el equipo quedó eliminado en la instancia de semifinales de la UEFA Champions League durante tres años consecutivos (ante Barcelona, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, respectivamente). Ahora, con más experiencia sobre el lomo, el nacido en Setúbal va por su revancha en el club más ganador de Europa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario