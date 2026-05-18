José Mourinho tiene todo acordado y sellará su regreso al Real Madrid

Mourinho llega libre tras cerrar su temporada al frente del Benfica de Portugal. En las Águilas de Lisboa redondeó una campaña sumamente curiosa: terminó la Primeira Liga de forma invicta, pero la enorme cantidad de empates relegó al equipo a la tercera posición de la tabla, por detrás del Porto y del Sporting de Lisboa. Ante el llamado desde Madrid, la directiva española estuvo dispuesta a ejecutar la cláusula de rescisión para liberarlo.