Los detalles del llamado de Coudet a Gallardo en River: "Sus palabras me hicieron bien"
El Chacho contó que se comunicó con Marcelo Gallardo antes de asumir en River y agradeció públicamente el gesto del entrenador más ganador del club.
Eduardo “Chacho” Coudet comenzará su ciclo como entrenador de River con el desafío de suceder a Marcelo Gallardo, el técnico más ganador de la historia del club. En su presentación oficial, reveló que se comunicó con el Muñeco antes de ser anunciado y destacó la importancia de ese gesto en plena transición.
“No es una transición sencilla”, dejó entrever el nuevo DT, consciente del contexto y de la exigencia que implica sentarse en el banco del Monumental tras el ciclo más exitoso de la institución aunque en el último paso las cosas no salieron cómo nadie esperaba.
“Se ha ido el entrenador más ganador de la historia del club. Y a todo esto, una mención especial. Somos medio a la antigua y lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo”, contó el flamante entrenador Millonario. Coudet hizo hincapié en lo significativo que fue ese contacto telefónico en un momento clave de su carrera. “Realmente quiero agradecerle públicamente sus palabras que me hicieron muy bien. Sinceramente, se lo agradezco de corazón”, expresó.
Además, remarcó el respeto mutuo que mantuvieron a lo largo de los años: “Siempre nos hemos respetado mucho”. Y agregó: “Soy un agradecido. A veces tenés que entender los momentos y que te respondan enseguida y que te digan palabras buenas y lindas me hizo bien”. El DT también reconoció la complejidad del escenario que le toca asumir: “Para que se generara la salida de un entrenador como Marcelo significa que la cosa no se puso fácil. No es algo que me ponga feliz, pero nos puso acá”.
La diferencia con la transición de Martín Demichelis
El contacto entre Coudet y Gallardo marcó una diferencia con lo ocurrido en la llegada de Martín Demichelis, cuando no hubo comunicación entre el entrenador saliente y el entrante. “Con Marcelo no tuve contacto y lo digo públicamente que le agradezco a él y a todo su CT porque vuelvo a repetir, habla de los buenos modales que han inculcado y han sostenido en tantísimos años y nos han facilitado cantidad de datos para que esta transición sea mucho más fácil”, sostuvo.
En ese sentido, pidió respeto por el momento personal del Muñeco: “No me siento deshonrado si no tengo que ver a Marcelo en los próximos días que viene de sensaciones y de quiebres emocionales muy fuertes. Dejémoslo un ratito en paz, tranquilo, y ya algún día se dará el encuentro". Así, en medio de la expectativa por el inicio de su ciclo en River, Coudet dejó un mensaje de reconocimiento hacia Gallardo y buscó bajar tensiones en una transición que, por historia y exigencia, no será una más.
