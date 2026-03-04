Los detalles del llamado de Coudet a Gallardo en River: "Sus palabras me hicieron bien"

chacho coudet 1

La diferencia con la transición de Martín Demichelis

El contacto entre Coudet y Gallardo marcó una diferencia con lo ocurrido en la llegada de Martín Demichelis, cuando no hubo comunicación entre el entrenador saliente y el entrante. “Con Marcelo no tuve contacto y lo digo públicamente que le agradezco a él y a todo su CT porque vuelvo a repetir, habla de los buenos modales que han inculcado y han sostenido en tantísimos años y nos han facilitado cantidad de datos para que esta transición sea mucho más fácil”, sostuvo.