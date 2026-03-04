Derrumbe en Parque Patricios: evacuados denuncian robos en sus departamentos y convocan a asamblea vecinal

Por el otro, el factor que terminó de desatar la furia vecinal fue la inseguridad frente al desamparo. En las últimas horas, los propios "vecinos dicen que hubo robos en los departamentos" que debieron abandonar a la fuerza tras el desmoronamiento de la losa, dejando expuestas sus pertenencias sin ningún tipo de custodia efectiva.

Pedido de explicaciones y coordenadas de la marcha tras el derrumbe

image Dónde será la protesta de los damnificados por el derrumbe

Ante este crítico escenario, el objetivo central de la asamblea es "garantizar la seguridad, la transparencia y la tranquilidad de todos los que vivimos en el barrio".

"Exigimos respuestas claras y urgentes por parte del GCBA, las constructoras intervinientes y los organismos de control", reclamaron con dureza en el comunicado. "Creemos fundamental que las autoridades den explicaciones concretas y detallen las medidas que se adoptarán para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse".

Bajo la consigna "La participación de cada uno es importante. Unidos, podemos exigir las respuestas que merecemos", la marcha y asamblea vecinal está pautada para este mismo miércoles 4 de marzo a las 18:30 horas, en la intersección de las calles Piazzolla y Luna.

"Invitamos a todos los vecinos a sumarse a esta convocatoria para hacer oír nuestra voz", cerraron en su dramático mensaje.