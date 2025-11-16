Boca le ganó 2-0 a Tigre y terminó primero en su zona rumbo a los octavos de final

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1990228492097630313?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Triunfo de Boca en La Bombonera!@BocaJrsOficial derrotó 2 a 0 a Tigre con goles de Costa y Cavani por la #Fecha16 del #TorneoBetano Clausura 2025 pic.twitter.com/KnUd4uvvow — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 17, 2025

Con su triunfo, Boca se quedó con el primer puesto de su zona y, por ahora, estaría enfrentándose a Sarmiento de Junín en los octavos de final, a la espera de que se cierre la fecha para la confirmación definitiva. Tigre, pese a la derrota, mantiene su lugar en zona de clasificación: quedó séptimo con 22 puntos y, de mantenerse los resultados, se mediría ante Racing en la próxima instancia.